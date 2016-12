Uso de células-tronco do dente de leite é discutido por pediatras

13:46 · 21.12.2016

A troca de dentição acontece entre os 6 e os 12 anos ( Foto: Josef Pichler/ Pixabay )

A utilização das células-tronco da polpa do dente de leite (células mesenquimais) está sendo discutida pelo fato de que elas têm capacidade de se se transformar em ossos, pele, órgãos, cartilagem, gordura e neurônios. Os pediatras têm esperança de que elas poderão auxiliar os pequenos pacientes, que têm os acidentes como principais responsáveis por óbitos e internações de menores de cinco anos.

Segundo levantamento do Datasus (sistema de dados do Ministério da Saúde), analisado pela ONG Criança Segura, os principais acidentes que levam as crianças a serem internadas são as quedas (47%), seguidos pelas queimaduras (16%), e mordidas de animais (12%). Na faixa etária dos 5 aos 9 anos, os acidentes de trânsito — incluindo atropelamentos — geralmente são fatais e correspondem a 48% dos óbitos.

Células fáceis de se multiplicar

"É importante lembrar que a troca de dentição acontece entre os 6 e os 12 anos. Não dá para perder este prazo e a oportunidade de garantir a saúde de quem hoje é criança, quando for adulto, guardando um órgão que naturalmente será perdido. As outras fontes de células-tronco mesenquimais requerem técnicas mais invasivas, como a da retirada do material da medula óssea", explica o Dr. Tadeu Fernando Fernandes, pediatra e coordenador regional da Sociedade de Pediatria de São Paulo.

Além de poder auxiliar na recuperação de pacientes vítimas de acidentes, as células-tronco da polpa do dente de leite, por serem de origem mesenquimal, quando estimuladas, são fáceis de se multiplicar em milhões, em um curto período de tempo, além de serem versáteis. Estas células também podem tratar doenças congênitas e degenerativas, como diabetes tipo 1, Alzheimer, cirrose e doenças cardíacas.

Cuidados para preservar as células

Não é possível aproveitar as células-tronco de um dente de leite que já caiu. Quando o dentinho cai, ele entra em contato com bactérias e deixa de receber sangue, o que pode causar a morte das células. Para a extração do dente, é preciso, por determinação do Conselho Federal de Odontologia e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o dente deve ser extraído por um dentista credenciado a um Centro de Tecnologia Celular, como a R-Crio.

Além disso, os pais devem procurar o dentista, assim que o dente começar a ficar a mole. O profissional irá fazer a consulta para identificar qual o melhor dentinho a ser extraído, que deve conter ainda um terço de raiz.

No dia da extração, o material será encaminhado para a R-Crio. Um único dente de leite, já é suficiente para armazenar a quantidade necessária de células-tronco, com qualidade. No laboratório, as células-tronco serão extraídas da polpa e multiplicadas, além de passarem por diversos testes que comprovem sua aplicabilidade, quando e se necessário.