Um ou dois dias de exercícios semanais já reduzem risco de morte

10:19 · 11.01.2017

Foram analisados dados de mais de 60 mil adultos durante 18 anos ( Foto: Joanna Dubaj/ Pixabay )

Uma pesquisa publicada no periódico científico "JAMA Internal Medicine" revelou que se exercitar, ainda que uma vez por semana, reduz significativamente os problemas de saúde e até mesmo os riscos de morte. O estudo descobriu ainda que, quem realiza uma ou duas sessões de exercícios semanais alcançam quase tantos benefícios quanto quem pratica o mesmo volume de esforço com maior frequência. As informações são da Época Negócios.

Foram analisados dados de mais de 60 mil adultos durante 18 anos. Para a pesquisa, foram seguidas as recomendações mínimas internacionais para a prática de atividades físicas: 150 minutos semanais com carga moderada ou 75 minutos de carga intensa. Levando em conta os riscos apresentados por quem é completamente sedentário, os estudiosos concluiram que quem se exercitava frequentemente tinha uma redução de 35% do risco de morte, enquanto aqueles que faziam uma ou duas sessões tiveram queda de 30%.

Para Gary O'Donovan, pesquisador e autor do levantamento, muita gente se culpa por acreditar que "se mexer" aos finais de semana não é o suficiente. No entanto, a pesquisa mostrou que essa quantidade da prática é capaz de deixar as pessoas mais saudáveis.

Controvérsias

Segundo o cardiologista Claudio Gil Araújo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), alguns médicos afirmam que praticar exercícios apenas duas vezes por semana pode levar as células a um estresse oxidativo, o que leva a prejuízos ao organismo. No entanto, essa teoria nunca foi comprovada. Para ele, qualquer exercício, ainda que longe do ideal, é melhor do que o sedentarismo. Além disso, a intensidade é mais importante do que a frequência.