Tratamentos reduzem risco de morte por câncer

10:23 · 12.06.2017

Pacientes com câncer de próstata, leucemia linfocítica crônica e mieloma múltiplo podem ter redução do risco de morte e mais tempo de vida.

Durante o 53º Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, realizado em Chicago (EUA). Determinados achados mostraram-se tão promissores que a organização do evento destacou as evidências como “estratégias em oncologia que terão impacto direto na assistência ao paciente”.

Câncer de próstata metastático

O resultado mais proeminente diz respeito aos benefícios da adição do acetato de abiraterona (mais prednisona) ao tratamento atual para homens recentemente diagnosticados com câncer de próstata metastático.

Os achados de eficácia mais importantes desse estudo foram a redução significativa do risco de morte de 38%, o controle da progressão da doença em 53%, bem como a diminuição em 66% do risco de receber quimioterapia no futuro.

Aspectos relacionados à qualidade de vida do paciente também foram encontrados: redução em 30% do risco de aparecimento de dor, de fraturas e de outros episódios relacionados com o esqueleto.

"Esta é uma informação nova importante uma vez que nem todos os pacientes respondem bem ao tratamento padrão atual”, esclareceu o autor principal do estudo e chefe do Departamento de Oncologia Clínica do Instituto Gustave Roussy Karim Fizazi.

Leucemia linfocítica crônica

Também foi apresentado um acompanhamento de longo prazo que comparou eficácia e segurança do tratamento com ibrutinibe versus ofatumumabe, em pacientes com leucemia linfocítica crônica recidivados/refratários.

Os resultados mostraram que o tratamento prolongado com ibrutinibe nesses pacientes foi bem tolerado e continua a demonstrar sobrevida livre de progressão sustentada, independentemente de fatores genéticos que podem conferir um pior curso da doença.

“Essas descobertas demonstram o benefício contínuo do ibrutinibe para pacientes com leucemia linfocítica crônica previamente tratada”, explica John C. Byrd, médico e professor no Ohio State University Compreensive Cancer Center.

“Com mais de quatro anos de acompanhamento, continuamos impressionados com a durabilidade e controle da doença com o medicamento”, completa Peter F. Lebowitz, líder global de Oncologia na Janssen.

Mieloma Múltiplo

Outras duas atualizações demonstraram resultados animadores para daratumumabe, recentemente aprovado no Brasil para o tratamento do mieloma múltiplo recidivado e/ou refratário.

O daratumumabe demonstrou melhora da taxa de resposta global em comparação com a terapia padrão, independentemente do risco citogenético ou da idade dos pacientes.

A combinação de daratumumabe com bortezomibe e dexametasona proporcionou uma redução do risco de progressão de doença ou de morte de 81% quando utilizado de forma precoce, como segunda linha de tratamento, na comparação com a terapia padrão.

"Juntos, esses dados demonstram o potencial de daratumumabe em combinação com uma série de outros tratamentos padrão para pacientes em vários estágios da doença", esclareceu Peter F. Lebowitz, líder global de Oncologia na Janssen.