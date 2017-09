Tire dúvidas sobre cirurgias para o tratamento

09:36 · 07.06.2017

As doenças relacionadas à coluna de coluna estão entre as mais incapacitantes no aspecto da dor ( Foto: Divulgação )

Funcionando como um sinal que nos avisa de que algo no organismo não está bem, a dor nos dá condição de procurar ajuda profissional. Quando se torna crônica, compromete a qualidade de vida do indivíduo, interferindo em seu campo social e laborativo, inclusive de forma irreversível em alguns casos.

Com uma atuação multiprofissional e terapias físicas e mentais, o tratamento nem sempre surte o efeito desejado. Nesses casos, o neurocirurgião especialista em dor, Claudio Fernandes Corrêa explica que a neurocirurgia funcional pode ser uma alternativa capaz de conter ou até cessar o quadro de dor.

Dentre as doenças que mais são incapacitantes nos aspectos da dor, encontram-se as reumatológicas, neuropáticas e de coluna. O especialista tira as dúvidas sobre a neurocirurgia nos 4 itens a seguir:

1. Diferenciando as atuações da neurologia e da neurocirurgia:

Ambas as especialidades estão ligadas ao tratamento das doenças do sistema nervoso central, mas os profissionais diferem em suas atuações. O da neurologia atua na condição clínica do paciente. Já o neurocirurgião foca no tratamento dos procedimentos operatórios. Os dois podem trabalhar de forma conjunta com um mesmo paciente (antes ou depois da cirurgia).

2. Identificando a neurocirurgia funcional:

Como o próprio nome já anuncia, essa modalidade tem o objetivo de reintegrar as funções do paciente para a sua inserção nas atividades sociais e laborativas. Atua devolvendo a capacidade de locomoção, movimento e diversos outros aspectos da funcionalidade do indivíduo, da melhor forma possível.

3. Do que consistem as cirurgias para o tratamento da dor?

Consistem em intervenções não reversíveis; técnicas neuromoduladoras pouco invasivas, para implantes de bombas de infusão de drogas analgésicas ou também em implante de eletrodos ligados a geradores de corrente elétrica, para a modulação das vias geradoras de dor.

4. Percentual de resultados:

Varia de acordo com a doença, perfil e intensidade da dor de cada paciente. Os procedimentos cirúrgicos apresentam benefícios médios na ordem de 25% a 75% no quadro da dor. A intensidade pode ser melhorada com a continuidade dos demais tratamentos complementares.

O neurocirurgião salienta que as técnicas cirúrgicas deverão ser realizadas apenas após a ineficiência comprovada das demais terapias, seguindo os protocolos de indicação, com avaliação de custo-benefício para cada caso.