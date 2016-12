Teste diagnostica 17 doenças por meio do sopro

11:38 · 30.12.2016

Os estudiosos querem analisar o comportamento do aparelho quando o paciente possui mais de uma doença ( Foto: arquivo )

Um dispositivo que funciona de modo similar ao bafômetro, mas que é capaz de detectar doenças como a esclerose múltipla, a doença renal, de Crohn, dois tipos de Parkinson e até câncer de pulmão, cólon e reto, de próstata e dos ovários foi desenvolvido por cientistas do Instituto de Tecnologia de Israel. A ferramenta apresentou uma eficácia de 86% nos testes realizados em 1404 pacientes saudáveis e doentes. As informações são do jornal português Diário de Notícias.

A química da respiração

O diagnóstico é possível pelo fato de que o dispositivo possui nanopartículas capazes de medir a concentração de compostos comuns na expiração como nitrogênio, dióxido de carbono e oxigênio, além de compostos químicos voláteis que variam de acordo com o estado de saúde do paciente. A partir da medição, consegue-se perceber se os níveis estão de acordo com o desejável.

Segundo os pesquisadores, cada uma das 17 doenças detectadas pelo "bafômetro da saúde" têm uma concentração específica de compostos voláteis. Para melhorar os níveis de eficácia do produto, os estudiosos querem analisar o comportamento do aparelho quando o paciente possui mais de uma doença.