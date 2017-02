SUS passa a oferecer cirurgia bariátrica por videolaparoscopia

10:09 · 01.02.2017 / atualizado às 10:14

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferecerá aos pacientes a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (1º).

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a taxa de mortalidade média do procedimento é menor do que a da cirurgia aberta. A técnica também é menos invasiva.

A recomendação da inclusão da cirurgia foi feita em novembro de 2016 pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec). "A evidência atualmente disponível sobre eficácia e segurança do procedimento de gastroplastia com derivação intestinal em Y-de-Roux por laparoscopia para tratamento da obesidade grave e mórbida é baseada em revisões sistemáticas, estudos clínicos controlados e estudos observacionais", diz o relatório.

No SUS, a cirurgia bariátrica é indicada para pessoas que apresentem o seguinte perfil:

1) Com índice de massa corporal (IMC) igual ou maior que 50

2) Com IMC maior ou igual a 40, com ou sem doenças associadas, sem sucesso no tratamento clínico por no mínimo dois anos

3) Com IMC maior que 35 e com problemas de saúde como alto risco cardiovascular, diabetes mellitus e/ou hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, apneia do sono, doenças articulares degenerativas sem sucesso no tratamento clínico

Varizes

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o SUS também passará a ter disponível nova técnica para tratar varizes. No entanto, a opção não cobrirá tratamentos não-estéticos, ou seja, só poderá ser utilizada quando as varizes de fato representarem um problema de saúde.