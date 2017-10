Sistema nervoso pode controlar o comportamento alimentar

13:00 · 11.10.2017

Estudos tem o objetivo de identificar circuitos neurais associados à fome, saciedade, palatabilidade e ao prazer proporcionado pelos alimentos ( Foto: Divulgação )

O pesquisador brasileiro Ivan de Araujo realiza uma série de estudos com o objetivo de identificar circuitos neurais associados à fome, saciedade, palatabilidade e ao prazer proporcionado pelos alimentos, além de analisar mecanismos pelos quais o sistema nervoso controla o comportamento alimentar. “Meu interesse é, basicamente, entender melhor de onde surge a motivação para a ingestão de nutrientes e tentar identificar que tipo de informação é transmitida para o sistema nervoso quando as pessoas ingerem um alimento, se lembram dele depois e querem consumi-lo mais e mais”, disse Araujo.

O pesquisador e seu grupo começaram inicialmente a estudar o sistema gustatório com o intuito de verificar como as sensações da cavidade oral chegam ao cérebro e modificam nosso comportamento alimentar.

Em experimentos exploratórios, realizados com camundongos geneticamente modificados, que não detectam o gosto de nutrientes como o açúcar, os cientistas constataram que esses animais, assim como os humanos, demonstraram a habilidade de formar preferências por um alimento em função mais do seu valor nutricional do que da palatabilidade.

“Foi a primeira indicação para nós de que deveria existir uma espécie de codificação no sistema nervoso por meio da qual o cérebro consegue dissociar um estímulo sensorial, vindo da cavidade oral, de um estímulo nutricional, vindo do trato gastrointestinal”, disse Araujo, que tem doutorado pela Universidade de Oxford.

A fim de comprovar essa hipótese, o pesquisador, em colaboração com colegas do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) e do Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC (CMCC-UFABC), realizou uma série de experimentos com os animais em que se constatou que a sensação de prazer da ingestão e o valor calórico e nutricional dos alimentos evocam circuitos neuronais diferentes.

Conexão com o trato gastrointestinal

Os experimentos com camundongos também indicaram que o trato gastrointestinal poderia estar conectado de alguma forma com o sistema de recompensa do sistema nervoso central. Isso porque, ao colocar nutrientes no trato gastrointestinal dos animais, essa ação provocava a liberação de dopamina no cérebro deles.

“Sabíamos que existia uma conexão biológica entre o nutriente no trato gastrointestinal e o aumento de dopamina no cérebro dos animais. Mas não sabíamos qual o circuito que os conecta”, disse Araujo.

A descoberta abre a perspectiva do desenvolvimento de alimentos que estimulem eficientemente esse grupo de células sensoriais do trato gastrointestinal de modo a diminuir a ingestão calórica.

Segundo Araujo, ao descobrir as células sensoriais do trato gastrointestinal e os receptores que expressam, poderá ser possível desenvolver alimentos que maximizem a atividade delas de modo que o cérebro não inicie um comportamento compensatório e contribua para aumentar a ingestão calórica.