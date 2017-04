Sintomas da menopausa são amenizados com reposição hormonal

09:00 · 28.01.2017

A menopausa é conhecida por seus sintomas clássicos e desagradáveis como ondas de calor ( Foto: Reprodução )

A partir dos 45 anos de idade, a função reprodutora feminina é extinta e, com isso, chegam os sintomas típicos da menopausa que afetam uma parcela considerável das mulheres: ondas de calor, ressecamento vaginal, insônia e cansaço. No entanto, quando esses sinais estão no início existe uma nomenclatura específica (climatério).

Todas as mulheres estão suscetíveis a apresentar sintomas, mas nem todas sofrerão. Algumas têm absolutamente nada e outras têm queixas verdadeiramente sindrômicas. Para as que sofrem com muitos sintomas e perdem a qualidade de vida por conta deles, uma das saídas pode ser a reposição hormonal, que como o nome sugere, é uma reposição dos hormônios que o corpo da mulher, à época da menopausa, já não é mais capaz de sintetizar.

Segundo a Dra. Marcia Dias, do Hospital Samaritano de São Paulo, primeiro deve-se considerar que a menopausa não é uma doença, mas apenas uma fase da vida da mulher caracterizada pela perda da função reprodutiva. Assim, terapia hormonal não é curativa, mas tão somente sintomática. Há uma melhora significativa nas ondas de calor - o que melhora o sono - na umidade vaginal, além de ser um meio eficiente para se evitar a osteoporose.

Efeitos colaterais

Por funcionar como um medicamento, a reposição não está isenta de efeitos colaterais, que podem se manifestar em uma parcela das usuárias, de acordo com as características individuais. Por isso, muitas mulheres ainda resistem em fazer o uso de hormônios femininos e optam por medicamentos alternativos.

"Há a opção do uso de fitoterápicos, antidepressivos e outros medicamentos específicos para cada queixa ou necessidade. Também cabe salientar a importância dos exercícios físicos e alterações no estilo de vida", recomenda a Dra. Marcia. Por ocorrer no início da fase de envelhecimento das mulheres, é fundamental que haja cuidados gerais com a saúde, garantindo prevenção, diagnóstico e tratamento de inúmeras outras doenças.