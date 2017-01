Shopping oferece programação para idosos com palestras, aulas e serviços de saúde

09:50 · 25.01.2017 / atualizado às 10:03

O RioMar Kennedy oferece nos dias 26 e 27 de janeiro uma programação especial voltada para idosos com o Projeto Praça da Melhor Idade. A programação inclui atividades físicas, socioculturais, palestras gratuitas, limpeza de pele, avaliação postural, aferição de pressão arterial e teste glicêmico, além de aula de ritmos com a YouTuber Tatiana Trévia. Os idosos interessados em participar podem comparecer à Praça de Eventos do RioMar Kennedy, Piso L2, próximo à Área de Conveniência e Serviços.

Confira a programação completa:

26 de janeiro

14h - Teste de glicemia e aferição de pressão arterial

15h – Palestra "Os Desafios do Envelhecimento com Saúde"

16h – Aferição de Pressão Arterial

16h – Palestra “Pegada Ecológica”

17h30 – Aulão de Ritmos com Tatiana Trévia

27 de janeiro

10h - Aulão de Ritmos com Tatiana Trévia

14h - Aferição de Pressão Arterial e Teste de Glicemia

14h – Serviço de Limpeza de Pele

14h – Palestra "Prevenção de Disfagia e Adaptação de Aparelho Auditivo"

Serviço .: Praça da Melhor Idade

Quando: 26 e 27 de janeiro

Onde: Praça de Eventos, Piso L2 do Shopping RioMar Kennedy. Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy