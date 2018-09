Setembro Vermelho: campanha alerta para doenças cardiovasculares

10:58 · 19.09.2018

O Dia Mundial do Coração, celebrado em 29 de setembro, é dedicado à conscientização de doenças cardiovasculares ( Foto: Divulgação )

A campanha "Setembro Vermelho" foi criada em 2014 pelo Instituto Lado a Lado Pela Vida. O mês, escolhido devido ao Dia Mundial do Coração no dia 29 de setembro, é dedicado à conscientização de doenças cardiovasculares, visando a diminuição do número de casos de infartos, derrames e outras doenças que afetam o coração.

Abaixo, cirurgião cardíaco e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, Dr. Élcio Pires Júnior, cita alguns dos principais problemas relacionados ao coração que causam preocupação nos hospitais.

Diabetes

A Organização Mundial de Saúde levantou que 16 milhões de brasileiros sofrem com diabetes, o que coloca o nosso país em 4º lugar no ranking com o maior número de casos da doença, logo atrás da China, Índia e Estados Unidos.

Embora já seja considerada uma epidemia global, o diabetes ainda não é levado a sério: uma pesquisa realizada pela Abril Inteligência mostrou que apenas 1 entre 4 brasileiros consideram a doença grave. Há pouca informação sobre os impactos do diabetes na saúde do coração, e hoje, as doenças cardiovasculares são as maiores causas de morte de diabéticos.

Tabagismo

Os problemas cardiovasculares associados ao tabaco geralmente aparecem a longo prazo. Fumar faz o coração bater mais rápido, aumenta a pressão arterial e faz o sangue coagular. Essas irregularidades cardíacas aumentam a chance de arritmias, paradas cardíacas, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e morte súbita.

Insuficiência cardíaca

Sentir cansaço excessivo pode indicar muito mais do que falta de tempo: tendo-o como principal sintoma, a insuficiência cardíaca é uma doença em que o coração não consegue bombear o sangue necessário para o corpo inteiro, podendo prejudicar o funcionamento do organismo. Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), são mais de 2 milhões de casos de insuficiência cardíaca por ano no Brasil.

“A campanha busca ressaltar os hábitos que ajudam a fortalecer e proteger o coração, como manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos diariamente, estar no peso ideal e fazer o check-up anualmente. A melhor forma de evitar doenças do coração é a prevenção”, finaliza o especialista.