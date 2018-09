Setembro Verde: mês de prevenção do câncer de intestino

14:00 · 18.09.2018

Na maioria dos casos, o câncer colorretal não apresenta sintomas, mas o paciente pode ter dores abdominais associadas a anemia ( Foto: Divulgação )

O mês de setembro é conhecido por ser colorido, visto que no setor da saúde, as cores representam algumas campanhas de conscientização. Dentre eles, o Setembro Amarelo, Vermelho e Dourado, que tem respectivamente o objetivo de prevenir casos de suicídio, alertar para doenças cardiovasculares e combater o câncer infantojuvenil.

Outra campanha que complementa o grupo é o Setembro Verde, movimento de conscientização sobre a prevenção do câncer colorretal (câncer no intestino e reto). Embora seja pouco divulgada, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a doença está entre um dos tipos de câncer mais incidentes no Brasil e no mundo, com mais de 36.300 casos em 2018.

“Na maioria dos casos, a doença não apresenta sintomas, mas o paciente pode ter dores abdominais associadas a anemia, fraqueza, perda de peso, diarreia ou constipação e fezes escuras com ou sem sangue”, explica a endoscopista Bruna Luz.

Diagnóstico precoce

O tratamento do câncer colorretal vai depender do estágio da doença, da lesão e do tamanho. Por isso, vale reforçar a importância de estar alerta, já que ele pode se desenvolver mesmo sem apresentar sintomas e, se descoberto no início, tem grandes chances de cura.

A endoscopista recomenda iniciar a prevenção do câncer colorretal a partir dos 45 anos. “Manter os exames em dia é essencial para acompanhar a saúde e evitar complicações. A colonoscopia pode identificar e remover alguns tipos de pólipos, pequenas lesões semelhantes a “verrugas” que podem crescer na parede do intestino grosso ou reto. Fique atento!”, sugere.

A especialista alerta ainda para outras maneiras de prevenir a doença, como aderir hábitos saudáveis. “Além de cessar o tabagismo, o paciente deve cuidar também da alimentação. Opte por uma dieta rica em fibras, com ingestão de frutas e verduras, baixo consumo de gordura e prática regular de atividades físicas”, finaliza.