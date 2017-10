Semana do Aposentado do Ceará oferece programação gratuita para idosos

11:45 · 14.10.2017 / atualizado às 11:48

A estimativa é que 500 idosos participem ao longo dos quatro dias de programação da Semana do Aposentado do Ceará ( Divulgação )

No mês em que se celebra o Dia Internacional da Pessoa Idosa, uma programação especial e totalmente gratuita será oferecida visando a promoção de práticas de saúde e a sociabilização entre a população de terceira idade. Trata-se da Semana do Aposentado do Ceará, que oferecerá, entre os dias 17 e 20 de outubro, atividades culturais, serviços médicos, orientação jurídica e palestras sobre cidadania para os aposentados, pensionistas e idosos no geral. O evento é uma promoção da Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Centrape) em parceria com a Universidade de Mauricio de Nassau (Uninassau).

Serão quatro dias de atividades com palestras seguidas de debate sobre direitos dos idosos, inclusão digital, autoestima na terceira idade, primeiros socorros e Outubro Rosa. As atividades continuam com serviços de saúde como teste de glicemia, cálculo do índice de massa corporal, aferição de pressão arterial, terapia manual, alongamento e avaliação nutricional; oficinas com cabeleireiros e fotógrafos disponíveis e, além disso, festa de confraternização com baile, aula de zumba e banda de forró.

Em todos os dias de evento, os participantes contarão com um coffee break produzido pelos alunos do curso de Gastronomia da Uninassau. Além disso, prêmios serão distribuídos ao público. São Paulo e Rio de Janeiro também receberão essa ação, que já foi realizada em Recife.

“A realização da Semana do Aposentado é um passo importante para defender e colocar em pauta as necessidades dos aposentados e pensionistas no Brasil. A Centrape é uma entidade que luta e zela por melhorias para essas pessoas e vai, junto com a Uninassau, beneficiar e trazer à tona a importância dos direitos dos idosos e aposentados, seja na orientação jurídica, na inclusão digital ou nos cuidados básicos de saúde e no mercado de trabalho. Afinal, essa geração continua ativa e merece a atenção da população no geral”, pontua a gerente de Parcerias e Relacionamento da Centrape, Maria Fernanda Leal.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até 2060 a população brasileira com 80 anos ou mais deverá ser representada por 19 milhões de pessoas. Nesse sentido, é cada vez mais evidente a importância de estimular práticas socioculturais entre essa população. “O público idoso é um público habitualmente carente, por isso nosso desejo é promover um evento de satisfação pessoal e valorização da categoria. Acreditamos que só podemos militar sobre uma causa quando nos engajamos a ela”, explica a gestora dos Projetos de Responsabilidade Social da Uninassau, Rayanne Lima.