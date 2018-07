Saúde mental dos estudantes deve ser observada, afirma psicólogo

13:00 · 07.07.2018

Segundo pesquisa, 30% dos alunos das universidades federais do Brasil procuram atendimento psicológico ( Foto: Divulgação )

Os números podem assustar: 56% dos alunos brasileiros estão entre os que ficam mais estressados pela alta carga horária de estudos. Além disso, o país ocupa o segundo lugar no ranking de 180 países pesquisados, no quesito ansiedade. A pesquisa foi apresentada pelo Programa de Avaliação Internacional de Estudantes da Organização para Cooperação Desenvolvimento Econômico (OCDE). O pior desse cenário é que os transtornos continuam com a entrada dos jovens nas universidades.

De acordo com a pesquisa divulgada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), 30% dos alunos das universidades federais do Brasil procuram atendimento psicológico e 10% fazem uso de medicamento psiquiátrico. Além disso, as tentativas de suicídio aumentaram, segundo a Lei de Acesso à informação.

Equilíbrio

O estudante no Ensino Médio tem a pressão de escolher a sua carreira com 17 anos de idade. Segundo o psicólogo Augusto Jimenez, o lazer e bons relacionamentos nessa transição podem auxiliar a decisão dos jovens e evitar futuros arrependimentos.

Logo, pais, professores, dirigentes estudantis, e os próprios alunos podem adotar algumas ações para tornar mais benéfico o convívio entre responsabilidades e qualidade de vida. O psicólogo ainda orienta dicas para auxiliar os estudantes na época do vestibular e universitários.

Fazer "nada"

"Na era tecnológica em que tudo é para agora e ganha "likes" quem está fazendo algo, fazer "nada" é um ato revolucionário e bom para o seu cérebro. É claro que é preciso prudência nas horas\períodos dedicados ao descanso", afirma. Recomenda-se após um dia de trabalho e estudos tirar pelo menos uma hora para relaxar e não se cobrar por isso, já que a criatividade é fruto do descanso mental e não do excesso de ações.

Organização

"Organize as horas que dedicará para os estudos e monte uma grade das disciplinas com essas horas estipuladas em um local visível. O método pode ser feito em uma cartolina ou qualquer outro material. Além disso, você enxergará quais as "janelas" que tem, ou seja quais os períodos que pode incluir uma atividade de lazer ou mesmo o descanso que mencionei na primeira dica", orienta Augusto.

Redes sociais

Há alguns grupos organizados pelos próprios alunos universitários que debatem a experiência do vestibular e ingresso na faculdade. É aberto ao público e caso o tempo esteja "apertado" há vários relatos e debates nas próprias redes que podem ser benéficos. "Lembre-se que ansiedade e depressão são assuntos sérios e buscar ajuda com quem está vivendo a mesma situaçãopode te ajudar".

Auxílio profissional

A boa saúde mental é bem mais do que a ausência de alguma doença psíquica\ neurológica. Ela também está associada ao bem- estar e serenidade. "Assim, se você está tendo picos de ansiedade, está travando uma batalha diária para se sentir feliz, e\ou encontrar significado no dia a dia procure um psicólogo. E caso a grana esteja "curta" opte pelos atendimentos psicológicos das Universidades. É gratuito", orienta.

Papel do professor

"Uma das principais queixas dos estudantes é a falta de compreensão dos professores. Muitos não sabem o porquê do aluno estar com faltas e não compartilham a ausência e\ou mudança de comportamento do jovem com os dirigentes e colegas da escola. Observem os seus estudantes e casos ocorra qualquer indício de mudança de atitudes deles, converse na escola para tomar as atitudes necessárias", finaliza o psicólogo.