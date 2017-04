Salmão é um dos alimentos ideais para manter os hábitos à mesa mais saudáveis

10:40 · 20.01.2017

A 8ª edição do livro Dietary Guidelines for Americans (Guia de alimentação para Americanos 2015-2020) reúne todas as categorias de alimentos em diferentes classificações quanto às suas qualidades nutricionais, levantadas a partir de estudos aprofundados. Entre algumas das importantes recomendações alimentares, destacam-se três: o foco na alimentação variada, nutritiva e em quantidades equilibradas; a redução do consumo de açúcares, gorduras saturadas e sódio; e a substituição de ingredientes e bebidas de má qualidade nutricional por opções mais saudáveis.

Entre os alimentos sugeridos para esta mudança de hábitos, estão frutos do mar e peixes, como o salmão, por suas incríveis qualidades nutricionais e por ser indicado para pessoas de diferentes faixas etárias e condições de saúde.

Segundo a publicação, o consumo semanal de uma porção de 28g de salmão, por exemplo, equivale à ingestão diária de 250 mg de EPA e DHA, componentes do Ômega-3 que estão associados à redução da ocorrência de doenças cardiovasculares em pessoas com ou sem histórico preexistente da condição. Entre os beneficiados, estão grávidas e mulheres em fase de amamentação.

O pescado, aliás, é normalmente lembrado por sua generosa dose de Ômega -3, ácido-graxo ou gordura Poliinsaturada que, junto com o Ômega-6, é um dos mais importantes para os seres humanos por conter moléculas essenciais à nutrição não sintetizadas pelo nosso organismo.

Outro importante nutriente presente no salmão, de acordo com o Guia de alimentação, é a vitamina D, que é essencial para o metabolismo ósseo, evitando doenças como a osteoporose e auxiliando na mineralização dos dentes e no reforço muscular, além de ajudar na absorção intestinal de cálcio e fósforo. Estudos recentes também indicaram que a vitamina D está relacionada à prevenção dos cânceres de mama e colorretal.

Além dos fatores apresentados como ponto mais do que positivo para fazer o consumo regular do salmão, outras características nutricionais do peixe também devem ser destacadas:

- Tem alta concentração de vitaminas A e K, além de contar com minerais essenciais ao corpo humano.

- Atua positivamente no sistema nervoso, no cérebro e na visão de bebês quando consumido durante os três primeiros meses de gravidez.

- Auxilia na redução do desenvolvimento das doenças neurológicas mais comuns em pessoas idosas, como Parkinson e Alzheimer.

- Ajuda a manter o metabolismo ativo.

“Com tantos benefícios comprovados por estudos de credibilidade, o salmão se torna uma escolha completa e inquestionável para levar sabor, saúde e cor ao cardápio não apenas dos norte-americanos, mas também dos brasileiros, que estão cada vez mais exigentes com os padrões alimentares ideais para levar uma vida mais saudável”, ressalta Melanie Whatmore, da associação Salmón de Chile, que promove e incentiva o consumo do salmão chileno no Brasil.

Lembrando uma das recomendações do guia (a troca de alimentos por opções mais saudáveis), a dica esperta é substituir o consumo de carnes vermelhas, ovos e frangos por peixe, duas vezes por semana.