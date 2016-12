Saiba como tratar o problema de unhas quebradiças

08:30 · 23.12.2016

Cerca de 35% das mulheres adultas sofrem com unhas que quebram facilmente ou têm descamação. Diversos fatores podem contribuir para o surgimento desse problema. Uso excessivo de detergentes e removedor de esmaltes, elevada exposição prolongada ao frio e ao sol, genética, má alimentação, hipotireoidismo e algumas doenças de pele, como a psoríase e dietas bruscas e desequilibradas podem desencadear a fragilidade das unhas.

A farmacêutica Luisa Saldanha explica que as unhas não ficam tão somente quebradiças, mas ressecadas e com alteração do relevo, perdem o brilho natural, tornando-se foscas e amareladas, descamando superficialmente. "As unhas frágeis são bem mais que um incômodo estético, sua fragilidade e inconsistência podem representar desconforto para o paciente".

Medicamentos orais e tópicos

A baixa ingestão de vitaminas também pode levar as unhas a ficarem quebradiças. Para Luisa Saldanha, o ideal é buscar fórmulas orais com silício, Vitamina A, Vitaminas do Complexo B (B1, B5, B7, B10), Cisteína, Metionina, Ferro e Zinco, todos ingredientes importantes para dar firmeza às unhas.

Para tratamento local, a farmacêutica indica pomadas hidratantes. "A pomada atua na hidratação, retendo água e, consequentemente, diminuindo os riscos de quebra. Essa ação é importante para quem faz uso constante de detergentes, sabão e produtos abrasivos", comenta. Alguns produtos fortificantes também podem ser usados, segundo a farmacêutica.

Mais dicas

Para Luisa Saldanha, outras dicas também são importantes para fortalecer as unhas: usar um esmalte adequado (sem ingredientes corrosivos); usar luvas antes de qualquer atividade doméstica; manter dieta rica em proteína, nutrientes e oligoelementos, zinco e silício são fundamentais; evitar tirar as cutículas; usar bases fortalecedoras formuladas especialmente pelo dermatologista; e manter as unhas hidratadas.