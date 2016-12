Saiba como incluir preparações refrescantes e saudáveis na dieta

12:46 · 26.12.2016

A hidratação com água, sucos naturais e água de coco precisa ser intensificada no verão ( Foto: pixabay )

Manter uma alimentação saudável em qualquer época do ano é de suma importância e no verão, com o tempo muito quente, a tendência é que aumente a procura por itens mais refrescantes e leves. Para não escapar da dieta, é importante apostar em sucos e saladas, frutas e vegetais. Com o calor, o corpo tende a se cansar mais, daí a importância de optar por refeições equilibradas e desfrutar de passeios ao ar livre para aproveitar o melhor do verão.

Para isso, nutricionista Mariana Nacarato, da consultoria Equilibrium, recomenda que se combine lanches práticos com bebidas naturais é a maneira perfeita para garantir disposição para esses momentos de lazer.

Alimentos integrais

Sanduíches preparados com pão integral, por exemplo, além de práticos, são ótimas fontes de carboidrato e de fibras, que garantem a energia para o dia todo, colaboram para deixar a digestão mais lenta e prolongam a sensação de saciedade. Assim, são aliados na perda ou manutenção de peso, além de ajudarem a regularizar o funcionamento do intestino.

A hidratação com água, sucos naturais e água de coco precisa ser intensificada no verão. Hortelã, gengibre e limão podem ser adicionados nos sucos para dar um toque refrescante. A semente de chia ou de linhaça também são ingredientes bem-vindos para deixar a bebida ainda mais nutritiva.

Receitas

Para refrescar

Uma boa opção é o suco verde. Couve, abacaxi e limão têm propriedades digestivas e diuréticas, além de ter um sabor muito refrescante. O gengibre possui propriedades termogênicas e anti-inflamatórias e deixa o suco com sabor marcante. Combine com sanduíche de atum que oferece uma boa dose de proteína magra e ômega-3, uma gordura benéfica à saúde.

Suco verde:

Bata no liquidificador: 1 folha de couve + suco de ½ limão + 1 colher (café) de gengibre ralado + ½ fatia de abacaxi + 1 copo (200ml) de água.

Sanduíche de atum:

2 fatias de pão integral multigrãos com 3 colheres (sopa) de patê de atum e cenoura ralada.

Para o patê de atum: Misture ½ lata de atum com 1 colher (chá) de maionese light e salsinha picada.

Para proteger a pele do sol

Alimentos ricos em beta caroteno, caso dos vegetais e frutas alaranjados como cenoura, manga e laranja, auxiliam na produção de melanina, um pigmento que garante coloração da pele e evita danos da radiação ultravioleta do sol. Além disso, o betacaroteno ajuda no combate aos radicais livres que envelhecem a pele e colabora para preservar o colágeno, o que aumenta a elasticidade da pele. Combine com sanduíche integral de abacate e tomate, que é leve e cheio de antioxidantes. O abacate é fonte de gorduras boas e vitamina E, que tem efeito hidratante e regenerador para a pele, que sofre mais com os efeitos do sol nessa estação do ano.

Suco de cenoura com laranja e gengibre:

Bata no liquidificador: 1 copo (200ml) de suco de laranja + ½ cenoura + 1 colher (café) de gengibre ralado + 1 colher (café) linhaça

Sanduíche integral de abacate e tomate:

2 fatias de pão integral com 3 colheres (sopa) de pasta de abacate e 4 tomates cerejas cortados ao meio

Para a pasta de abacate: Amasse com um garfo ¼ de abacate. Misture 1 colher (sopa) de cebola roxa ralada, 1 colher (sopa) salsinha, suco de ½ limão e pitada de sal.