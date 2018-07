Saiba como identificar a gravidez psicológica

08:54 · 13.07.2018

Por apresentar os mesmos sintomas de uma gestação convencional, é preciso realizar um exame clínico para identificar a falsa gravidez ( Foto: Divulgação )

Enjoos, aumento do volume abdominal, dor nos seios e a ausência de menstruação são alguns dos sintomas normais de uma gestação, porém, eles também podem ser sentidos por mulheres que sofrem de gravidez psicológica, também conhecida como Pseudogestação e Pseudociese.

Uma das maiores causas dessa condição é a vontade de engravidar, seguida de tentativas frustradas durante muito tempo, e o medo inconsciente desta responsabilidade. “A Pseudociese, na maioria dos casos, revela uma série de adversidades psicológicas, fruto de traumas do passado e tentativas frustradas de engravidar e constituir uma família”, explica o Dr. Renato de Oliveira, ginecologista e obstetra responsável pela área de Reprodução Humana da Criogênesis.

Por apresentar os mesmos sintomas de uma gestação convencional, é preciso realizar um exame clínico para identificar a falsa gravidez. “Trata-se de um procedimento elementar, a simples ausculta com o estetoscópio de Pinard e a ultrassonografia abdominal ou pélvica demonstrarão um útero sem feto, que comprova a pseudociese. De forma complementar, um exame de sangue (negativo) que verifica a dosagem do BhCG, hormônio produzido pela placenta durante a gestação”, comenta.

“Ainda não existe um tratamento específico para Pseudociese, por isso, o processo de aceitação e tratamento varia de acordo com cada caso, sendo a família, amigos e médicos, parte integrante da terapêutica. Um trabalho conjunto para diagnosticar as origens do problema e saná-las, possibilita que a mulher retome suas atividades normais e busque alternativas para concretizar o desejo de ser mãe”, finaliza Renato.