Saiba como a posturologia pode ajudar a eliminar dores

08:41 · 02.05.2018 / atualizado às 10:11

A posturologia é a ciência que busca encontrar padrões da estrutura para indicar e solucionar algumas dores e irregularidades no corpo ( Foto: Divulgação )

O corpo humano possui alguns captores sensoriais que controlam a postura e músculos. Eles podem gerar desequilíbrio caso apresentem alguma disfunção, fazendo com que as pessoas desenvolvam uma postura errada e trazendo dores e desconforto. Caso esses pequenos defeitos não sejam tratados, é possível que se tornem algo crônico. Em vista disto, a posturologia pode ser uma opção de tratamento.

Segundo o fisioterapeuta Fabio Akiyama, as pessoas que passam muito tempo em pé ou sentadas em frente ao computador podem desenvolver esse problema devido a posição viciosa estática, e além das dores musculares conseguem apresentar também cansaço, dores de cabeça, problemas digestivos e até falta de concentração. "Esses incômodos podem afetar diretamente a qualidade de vida de crianças, adultos e idosos, pois não há distinção", aponta.

"Para isso existe a posturologia, uma ciência que busca através do estudo da postura e desses captores sensoriais encontrar padrões da estrutura para indicar e solucionar algumas dores e irregularidades no corpo. Os captores podem ser podais ou oculares e é através deles que os fisioterapeutas descobrem qual é o problema e como corrigir esses distúrbios", diz o profissional.

Tentar identificar pequenas coisas, como a alça da bolsa ou sutiã escorregar sempre do mesmo lado, um ombro mais alto ou uma perna mais curta pode ajudar a perceber esses defeitos e a encontrar alguma maneira de solucionar. Muitas vezes uma pequena diferença no comprimento das pernas pode gerar escolioses e dores.

"Se o problema estiver em algum captor podal (pés), pode ser tratado com exercícios e palmilhas, caso seja algo desenvolvido a partir da visão é necessário fortalecer a musculatura dos olhos para que eles deixem de ser divergentes e se tornem convergentes ou algo próximo disso, além é claro, da terapia manual e fortalecimento de músculos corporais", afirma.

Se feito corretamente, o tratamento dura cerca de um ano e existe também a possibilidade de reprogramar a postura durante o processo. Além dos exercícios para fortalecimento, há também a opção do uso de palmilhas ortopédicas para estimular o corpo a adotar uma postura adequada. Geralmente o que leva as pessoas ao médico é a dor, mas é a prevenção é a via mais recomendada.