Remédio usado por Trump na cabeleira pode diminuir desejo sexual

09:48 · 04.02.2017 / atualizado às 10:01

O segredo da cabeleira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é o uso da finasterida, um remédio receitado para tratar problemas na próstata. Entretanto, apesar de servir efetivamente no combate à calvície masculina, a droga tem efeito colateral na diminuição do desejo sexual. As informações são do portal UOL.

De acordo com o cirurgião plástico especialista em transplante capilar Mauro Speranzini, "tem quem confunda a diminuição do desejo com impotência, há diferença. Existem indivíduos que relatam perda de desejo e, ao serem estimulados, apresentam potência".

O médico também cita outros efeitos colaterais da finasterida, como o aumento mamário, a diminuição da fertilidade e do volume de esperma ejaculado, além de depressão. “O fabricante da droga fala que os efeitos colaterais da droga atingem cerca de 3% dos pacientes, mas nos congressos médicos fala-se em um número em torno de 10%”, disse.

Usada originalmente para tratar o aumento do órgão que provoca a dificuldade de urinar, caso conhecido como hiperplasia, os médicos perceberam que ela tinha efeito colateral também "com o crescimento de cabelo e engrossamento dos fios", explicou Speranzini.

O cirurgião defende, inclusive, uma diminuição na dose diária. “Para os pacientes que relatam medo dos efeitos colaterais ou sentiram algo tomando o comprimido de 1mg, recomendo usar um quarto da dose”, sugere.

Além da dosagem, outro receio que existe na comunidade médica é com relação à permanência dos efeitos colaterais. Uma das pesquisas de maior base atual não é considerada pelo cirurgião, pois "esse estudo não teve rigor científico. As entrevistas foram feitas por telefone. Existem outros trabalhos em andamento. Ainda paira a dúvida se os efeitos são permanentes ou se desaparecem com a suspensão do uso”, disse Speranzini.