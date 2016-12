Redução de açúcar melhora saúde de crianças obesas

11:48 · 22.12.2016 / atualizado às 12:30

Um estudo realizado por cientistas americanos revelou que a redução do consumo de açúcares adicionados, apesar de não reduzir as calorias ou perder peso pode reverter um grupo de doenças metabólicas crônicas, incluindo colesterol alto e pressão arterial, em crianças, em menos de 10 dias. "A pesquisa mostrou que o açúcar é metabolicamente prejudicial não por causa de suas calorias ou sobre o peso, mas simplesmente porque é açúcar”, defende o autor principal do estudo, o endocrinologista pediátrico, Robert Lustig.

Os achados reforçam a ideia de que é essencial para os pais avaliarem a ingestão de açúcar de seus filhos. O estudo reforça que o açúcar contribui para a síndrome metabólica e é a mais forte evidência até a data de que os efeitos negativos do produto não são causados por calorias ou obesidade.

Entenda a pesquisa

Os participantes do estudo foram selecionados em um hospital de San Francisco especializado em obesidade e síndrome metabólica. O recrutamento foi limitado a jovens latinos e afro-americanos devido ao seu maior risco para certas condições associadas à síndrome metabólica, como pressão alta e diabetes tipo 2.

Na pesquisa, 43 crianças entre 9 e 18 anos que eram obesas e tinham pelo menos um outro distúrbio metabólico crônico, como hipertensão, níveis elevados de triglicerídeos ou um marcador de gordura no fígado, receberam nove dias de comida, incluindo todos os lanches e bebidas, com restrição de açúcar, mas com amido para manter os mesmos níveis de gordura, proteína, carboidratos e calorias que suas dietas anteriormente informavam.

Foram avaliados os níveis sanguíneos em jejum, de pressão arterial e de tolerância à glicose foram avaliados antes da adoção do novo plano de cardápio. Foi restringido o açúcar adicionado (com a permissão de frutas), mas o produto foi substituído pela adição de outros carboidratos, para que as crianças ainda consumissem o mesmo número de calorias de carboidratos como antes.

Redução do açúcar

Houve uma redução do açúcar total de 10% a 28%, a frutose de 4% a 12% do total de calorias, respestivamente. Concebidas para ser "comida de criança", as opções do cardápio como cachorros-quentes, batata frita e pizza foram adquiridos em supermercados locais para substituir o açúcar de cereais, doces e iogurtes.

As crianças ganharam uma balança e tinham que se pesar todos os dias com o objetivo de verificar a estabilidade de peso, não a perda de peso. Quando a perda de peso ocorreu (uma diminuição de uma média de 1%, ao longo do período de 10 dias, mas sem alteração na gordura corporal), foram fornecidos mais alimentos com baixo teor de açúcar.

Entenda a síndrome metabólica

A síndrome metabólica é um conjunto de condições - aumento da pressão arterial, alto nível de glicose no sangue, excesso de gordura corporal ao redor da cintura e níveis anormais de colesterol - que ocorrem em conjunto e aumentam o risco de doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais e diabetes.

Após 9 dias da dieta de açúcar restrito, praticamente todos os aspectos da saúde metabólica dos participantes melhoraram, sem alteração de peso. A pressão arterial diastólica diminuiu 5 mmHg, os triglicerídeos em 33 pontos, o colesterol LDL (conhecido como colesterol "ruim") em 10 pontos e os testes de função hepática melhoraram. A glicemia em jejum baixou 5 pontos e os níveis de insulina foram reduzidos em um terço.