Proteína pode ajudar no tratamento de doenças neurodegenerativas

13:04 · 27.12.2016 / atualizado às 13:15

Os pesquisadores estão animados com as descobertas e o potencial da Nrf2 ( Foto: Raman Oza/ Pixabay )

Já conhecida dos cientistas por ajudar as células contra o estresse oxidativo, a proteína batizada de Nrf2 ("fator nuclear 2") pode ser a chave para o desenvolvimento de tratamento contra doenças como Alzheimer, Parkinson, Huntington e Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Um grupo de cientistas ligados à Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostraram, a partir de experimentos, que esta proteína também atua na proteção dos neurônios contra o estresse proteico. Isso ativa um sistema de limpeza que ajuda as células a se livrar de proteínas defeituosas. A informações são do jornal Extra.

Segundo o pesquisador Steven Finkbeiner, líder do estudo, os pesquisadores descobriram na Nrf2 funções adicionais com relação ao estresse, especialmente o oxidativo, nos neurônios. Esta proteína se mostrou importante contra proteínas defeituosas cujo acúmulo nos meios intra e extracelulares podem causar danos e até a morte das células.

Testes em modelos de Parkinson

Os cientistas testaram o excesso da proteína em células com neurônios criados a partir de células-tronto que carregavam mutações que tinham modelos de laboratório para o mal de Parkinson. Os efeitos sa superexpressão da Nrf2 nestas células foram grandes. Percebeu-se que ela protegeu contra a doença melhor do que outras medidas já encontradas. Para continuar os testes, os pesquisadores repetiram o procesimento em modelos de outros males e os benefícios foram equivalentes.

Os pesquisadores estão animados com as descobertas e o potencial da Nrf2 ajuda nas estratégias para o desenvolvimento de tratamento contra várias doenças neurodegenerativas.