Profissionais do SUS devem coletar informações sobre a cor ou etnia dos pacientes

09:54 · 02.02.2017 / atualizado às 10:03

De acordo com uma portaria publicada no Diário da União, nesta quinta-feira (2), profissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde (SUS) deverão coletar informações sobre a cor ou etnia dos pacientes.

Eles deverão questionar, no momento do atendimento, se o usuário se declara branco, preto, amarelo, pardo ou indígena. Caso o paciente não esteja em condições de responder, a pergunta deve ser feita a familiares ou responsável. Na ausência de alguém que possa responder o questionamento, os próprios profissionais deverão preencher esse campo.

Os dados serão relevantes para o estudo do perfil epidemiológico dos diferentes grupos populacionais do Brasil.

As informações ainda serão levadas em conta no planejamento de políticas públicas que levem em conta as nececessidades específicas de cada grupo e no combate à discriminação.

O Ministério da Saúde ainda quer apresentar anualmente um relatório sobre a situação da saúde da população negra no Brasil.