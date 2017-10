13:00 · 14.10.2017

Evite cochilos durante o dia, pois pode dificultar o sono na noite seguinte ( Foto: Divulgação )

A dificuldade de dormir e a consequente sonolência pela manhã pode acomenter muitas pessoas. “A privação do sono pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão e infarto, além de levar ao cansaço e à sonolência”, alerta o pneumologista Pedro Genta, responsável pelo Centro de Medicina do Sono HCor – Hospital do Coração.

Adotar uma rotina bem definida de horários para se deitar e se levantar são importantes para o relógio biológico funcionar adequadamente. Confira algumas dicas do Dr. Genta que podem ajudar na melhora do sono.

"Evite cochilos durante o dia, pois pode dificultar o sono na noite seguinte, procure manter a rotina de horários de dormir e de acordar. Evite café, chá ou bebidas cafeinadas, sobretudo após o meio da tarde, diminua suas atividades próximo ao horário de dormir e faça refeições leves e saudáveis no jantar", afirma.