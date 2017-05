Primogênitos são mais propensos a ser míopes, segundo estudo

10:25 · 03.02.2017 / atualizado às 10:29

Os indivíduos primogênitos, em uma amostra de adultos no Reino Unido, mostraram-se mais propensos a ser míopes do que os indivíduos nascidos mais tarde em uma família. A associação foi maior antes de se ajustarem à exposição educacional, sugerindo que a redução do investimento dos pais na educação das crianças, segundo a ordem de nascimento, pode ser parcialmente responsável pelos resultados, de acordo com um estudo publicado no JAMA Ophthalmology.

“A prevalência da miopia está aumentando nas gerações mais jovens, em muitas partes do mundo. A doença é hoje um importante problema de saúde pública. Os principais fatores de risco conhecidos para a miopia são o histórico genético, o tempo gasto ao ar livre e o tempo gasto nas atividades educacionais”, afirma o oftalmologista Virgílio Centurion, diretor do Instituto de Moléstias Oculares (IMO).

Uma análise prévia sugeriu que a miopia era mais comum em crianças primogênitas em uma família em comparação com crianças nascidas mais tarde. Uma causa potencial da associação entre ordem de nascimento e miopia é o investimento dos pais na educação. Em média, relatou-se que os pais direcionam mais recursos para crianças nascidas mais cedo, resultando em melhor escolaridade em indivíduos nascidos mais cedo do que os nascidos mais tarde. “Assim, os pais podem expor suas crianças nascidas, mais cedo, a um ambiente mais predisponente à miopia, de acordo com informações de fundo no artigo”, a oftalmologista Meibal Junqueira, que também integra o corpo clínico do IMO.

Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores realizaram uma análise dos dados de participantes do UK Biobank. Os indivíduos primogênitos apresentaram aproximadamente 10% mais probabilidade de serem míopes ou cerca de 20% mais propensos a ter miopia alta (mais grave) do que os indivíduos nascidos mais tarde. Depois de se ter ajustado para uma das duas medidas de exposição educacional - maior qualificação educacional ou idade na conclusão do ensino - a associação entre ordem de nascimento e miopia foi diminuída (aproximadamente 25%) e nenhuma relação dose-resposta foi evidente.

“Uma maior exposição educacional em crianças nascidas mais cedo pode expô-las a um ambiente com mais fatores de risco para a miopia, por exemplo, mais tempo de estudo e menos tempo gasto ao ar livre. Esses resultados se somam à extensa literatura que destaca o papel da educação na etiologia da miopia, embora uma relação causal não possa ser confirmada usando dados observacionais”, destaca Meibal Junqueira.