Preparador físico explica por que janeiro é o melhor mês para emagrecer

10:51 · 24.01.2017 / atualizado às 10:53

O segredo é começar a fazer exercícios ainda em janeiro, para que o corpo esteja mais preparado para o resto do ano ( Foto: Érika Fonseca )

O mês de janeiro é o mês oficial da mudança. Não apenas as promessas de ano novo começam a ser seguidas, mas também novas rotinas são estabelecidas.

“Quem terminou um curso no ano passado ou mudou o horário de trabalho começa a se adequar a uma nova rotina, e isso é ótimo para quem quer inserir um período de exercício físico no dia a dia”, explica o preparador físico Vinícius Possebon. No entanto, engana-se quem acha que é preciso gastar diversas horas da semana para frequentar uma academia. “Mesmo quem está sedentário pode começar com treinos com 10 a 15 minutos de duração”, diz ele.

Possebon conta que é muito comum que as pessoas comecem a se exercitar no início do ano novo. “O segredo é continuar ao longo do ano todo, e por isso os treinos de rápida duração facilitam quem tem uma rotina cheia de tarefas”, conta. Afinal, após o período de férias de verão, quando o dia a dia ainda está leve, chegam as muitas tarefas que vão deixar a rotina acelerada.

O segredo

O preparador físico dá uma dica de ouro: começar a fazer exercícios ainda em janeiro, para que o corpo esteja mais preparado para o resto do ano. “Quem é sedentário precisará se dedicar aos treinos de 15 minutos, que são mais leves que os de 5 minutos”.

Possebon sugere, portanto, que o mês de janeiro e o período do verão seja usado para se adequar aos treinos mais rápidos. “Aproveite que o dia a dia ainda não está tão agitado para deixar seu corpo aquecido e preparado, e nos meses seguintes você vai precisar de ainda menos tempo de treino”, explica. Como sugestão, o preparador físico indica uma sequência de movimentos para ser seguida como primeiro treino do ano.

Sugestão de treino