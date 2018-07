Polissonografia: conheça o exame indicado para investigar distúrbios do sono

17:26 · 14.07.2018 / atualizado às 17:30

Hábitos e fatores externos podem contribuir para uma noite tranquila de sono, como evitar o consumo de álcool e cafeína antes de dormir ( Foto: Divulgação )

Noites mal dormidas podem acarretar em problemas para a saúde, além do cansaço. Durante o sono, o organismo realiza funções importantes, como o fortalecimento do sistema imunológico, consolidação da memória e descanso da musculatura. Sua privação provoca importantes alterações no ritmo biológico, na condição ambiental e em fatores orgânicos, como sonolência excessiva e dificuldade de concentração. Em vista disto, a polissonografia pode auxiliar a investigação de possíveis distúrbios do sono.

Déficit de memória, irritabilidade, fadiga física e mental, alteração de humor, manifestações psicopatológicas, neurológicas, voz lenta, aumento da sensibilidade dolorosa são outras consequências decorrentes de noites mal dormidas. Identificar o problema é o caminho para a solução delas. E uma das alternativas é a polissonografia, um exame não invasivo que verifica as atividades respiratória, muscular e cerebral durante o sono e coleta informações que detalham este período, mensurando inclusive o descanso do paciente. Além de insônia, o exame pode diagnosticar sonambulismo, bruxismo, narcolepsia e pode ser válido para a identificação de fibromialgia.

Rotina alterada

Qualquer interferência na quantidade ou na qualidade do sono importará em sensíveis alterações nas atividades cotidianas dos indivíduos. Os distúrbios do sono podem estar relacionados com diversas doenças, entre elas, hipertensão, diabetes, depressão e obesidade , alerta o Dr. Renato Calil, pneumologista do Hospital Caxias D’Or.

Hábitos e fatores externos também podem contribuir para uma noite tranquila de sono. O especialista destaca alguns pontos, como evitar o consumo de álcool e cafeína antes de dormir e não usar a cama para atividades como leitura.

"A cama deve estar relacionada como ato de dormir. A luminosidade da TV ou o ato de ler podem deixar a pessoa desperta; evite ficar na cama sem dormir. Se necessário, levante e faça uma atividade calma até ficar sonolento novamente. Ficar na cama rolando de um lado para outro gera estresse e piora a insônia; além disso, a luminosidade e ruídos no ambiente diminuem o relaxamento ao se deitar", explica.

O pneumologista ainda afirma que o quarto deve estar silencioso e com baixa ou nenhuma luminosidade para facilitar uma boa noite de sono e que exercícios no período noturno podem alterá-lo. "O ideal é que se faça atividades físicas regularmente, porém evite exercícios fortes no final do dia, prefira os períodos da manhã ou almoço. No final do dia, os exercícios precisam ser mais leves como alongamento ou caminhadas, e pelo menos 4 horas antes de dormir", completa.