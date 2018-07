Pilates auxilia o controle do diabetes tipo 2 em mulheres idosas

12:00 · 13.07.2018

O Pilates tem algumas vantagens importantes para pessoas idosas, como sua adaptação de acordo com o grau de capacidade funcional e as dores ( Foto: Divulgação )

Um programa de 12 semanas de Pilates ajudou a melhorar a capacidade funcional e colaborou para melhorar o controle da glicemia (nível de glicose no sangue) em mulheres idosas. Essas foram as principais conclusões de um estudo que abrangeu mulheres com idade média de 65 anos e que pode auxiliar pacientes com diabetes tipo 2.

As pacientes foram divididas em dois grupos: um grupo controle, que não praticou Pilates, e o grupo do estudo, que praticou três sessões semanais, de 60 minutos de Pilates, durante 12 semanas. Como resultado, as mulheres que praticaram Pilates, quando comparado ao grupo controle, apresentaram melhoras na glicemia pós-prandial (medida após as refeições) e na hemoglobina glicolisada (exame que mostra a média da concentração da glicose no sangue entre 60 a 90 dias), assim como melhora na capacidade funcional.

Atividade física

Não é novidade que o Pilates é benéfico para quem já passou dos 60 anos. Entretanto, este novo estudo aponto outros benefícios da atividade física. O diabetes tipo 2 é considerado um problema de saúde pública, sendo um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, que matam por ano cerca de 300 mil pessoas no Brasil.

Segundo a fisioterapeuta e especialista em pilates, Walkiria Brunetti, a atividade física, desde que frequente, é uma das melhores maneiras de manter os níveis de glicose adequados e isso para quem tem diabetes é ainda mais importante.

“Precisamos lembrar que a população brasileira está envelhecendo e doenças como o diabetes tipo 2 se tornarão cada vez mais comuns, principalmente porque temos altos índices de obesidade e sedentarismo, que são fatores de risco para o desenvolvimento da doença”, reflete a fisioterapeuta.

O envelhecimento traz consigo um maior risco de desenvolver doenças crônicas, como também de perder a capacidade funcional, ou seja, a autonomia e a independência. O Pilates possui vantagens para pessoas idosas, como sua adaptação de acordo com o grau de capacidade funcional e as dores.