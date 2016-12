Pele e cabelos demandam mais cuidado no verão

17:16 · 23.12.2016

Ao escolher o protetor alguns critérios precisam ser observados ( Divulgação )

O fim de ano coincide com a chegada do verão e com o período de recesso e férias escolares. Tudo isso torna essa época convidativa para idas à praia e programas ao ar livre. No entanto, descuidar da proteção contra os efeitos dos raios solares tem impacto negativo na saúde, podendo repercutir em um câncer de pele, que tem cerca de 176 mil casos registrados anualmente. Para garantir o bem-estar e a saúde nas férias, não descuidar do protetor solar e de outros itens é uma boa pedida.

Segundo o dermatologista André Lauth, o sol emite dois tipos principais de radiação que prejudicam a pele, a UVA (Ultravioleta A) e UVB (Ultravioleta B). "O UVA está presente durante todo o dia e é o principal responsável pelo bronzeamento tardio. Já o UVB é o principal responsável pelas queimaduras solares e manchas, com maior incidência das 10h às 16h". Por isso, é importante escolher o tipo certo de protetor solar.

FPS e PPD são obrigatórios

Ao escolher o protetor alguns critérios precisam ser observados. Por exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), todo protetor solar deve conter em sua embalagem o FPS (que mede a proteção contra UVB) e o PPD (que mede a proteção contra UVA). Segundo o Dr. André Lauth, o ideal é que o protetor solar tenha um FPS 30 ou maior. "Já o PPD, pode estar na embalagem como um número, que deve ser pelo menos 1\3 do FPS, ou em sinais de positivo (+). Um sinal significa baixa proteção UVA e três, alta proteção UVA", explica.

A escolha deve levar ainda em consideração o tipo de pele de cada um. Peles secas, geralmente, aceitam bem a maioria dos produtos disponíveis no mercado. Entretanto, as pessoas com pele mistas e oleosas devem escolher protetores com toque seco, oil control (com controle de oleosidade) ou oil free (livre de óleo), informações que devem estar presentes nos rótulos dos produtos. Em relação à quantidade a ser aplicada para que o filtro forneça a proteção descrita na embalagem, os dermatologistas orientam o uso de 1 a 1,5 grama de protetor solar, o que equivale a uma colher de chá, isso apenas no rosto.

Atenção a cabelos e lábios

Para os cabelos, a dica para se proteger dos efeitos solares é usar produtos leave in (cremes sem enxágue) com protetor solar e ao fim do dia lavar bem para retirar todo o creme, o excesso de oleosidade e/ou resíduos da água do mar/piscina. O uso de uma máscara hidratante de acordo com o tipo de cabelo também é recomendado. "Os cabelos com química devem receber ainda mais cuidado, pois já estão parcialmente danificados. Já os lábios, devem ser protegidos com protetores específicos. Estes devem ser aplicados pelo menos a cada duas horas ou antes, caso tenham sido removidos por bebidas e saliva, por exemplo", finaliza o médico.