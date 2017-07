Pacientes com doença pulmonar crônica devem ser vacinados

12:42 · 06.04.2017

Quando um portador de DPOC é infectado pelo vírus Influenza, diminui-se as defesas do pulmão e o doente pode desenvolver uma pneumonia

A gripe está entre as maiores causas de morbidade e mortalidade em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), sendo responsável por mais de 35% de todas as pioras agudas da doença. A vacinação contra o vírus influenza é uma das maneiras de prevenir agravamentos por gripe nesse grupo.

Segundo o coordenador da Comissão de DPOC da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Frederico Leon Arrabal Fernandes, “a vacinação reduz a incidência, as complicações e formas graves da doença e é recomendada a todo portador de doença respiratória crônica”.

A imunização contra influenza em pacientes com DPOC pode diminuir em até 52% os casos de internação e em até 70% da mortalidade.

O Ministério da Saúde reconhece a gravidade da gripe em pacientes com DPOC e inclui esse grupo como um dos prioritários no calendário anual de vacinação contra influenza.

A relação

Quando um portador de DPOC é infectado pelo vírus Influenza, o epitélio, camada de células que protege as vias respiratórias, inflama-se e pode descamar, diminuindo as defesas do pulmão. O doente crônico pode, então, desenvolver uma pneumonia

O médico complementa que, além disso, a gripe pode aumentar também a produção de muco, o que faz a respiração se tornar mais difícil e, em alguns casos, evoluir para insuficiência respiratória. Nesse caso, o paciente precisa de suplementação de oxigênio ou até suporte de ventilação mecânica.

Frederico recomenda saber quando o quadro respiratório é mais grave e se precisa de atenção médica. "Dificuldade para respirar, febre alta persistente e queda no estado geral são sinais de alerta que justificam a procura de atendimento médico”, alerta Frederico.

A Organização Mundial da Saúde define a DPOC como um “guarda-chuva” de doenças pulmonares crônicas que causam limitações no fluxo de ar pulmonar. A doença afeta mais de 64 milhões de pessoas no mundo.A previsão é de que seja a terceira causa de morte mundial até 2030.

Os sintomas mais comuns incluem falta de ar, produção excessiva de expectoração e tosse crônica. A principal causa para a DPOC é o tabagismo, porém a poluição, tanto de ambientes de trabalho como indústrias, como a do ar livre pode levar à doença.

Pessoas que tiveram infecções respiratórias frequentes na infância têm grande chance de desenvolver a doença. A maioria dos casos pode ser prevenida.