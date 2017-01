10:20 · 19.01.2017 / atualizado às 12:49

A ONG australiana Parkinson's NSW aproveitou a moda do "Mannequin Challenge" para fazer um vídeo da brincadeira de pouco menos de 1 minuto e conscientizar sobre o Mal de Parkinson.

Participaram da filmagens pacientes, empregados da ONG e funcionários da agência de publicidade envolvida com o projeto, todos com os sintomas da doença.

De acordo com Clare Audet, diretora de marketing do projeto, em entrevista à BBC Brasil, o objetivo foi "primeiramente criar maior consciência sobre o Mal de Parkinson e ressaltar que pessoas com a doença enfrentam desafios todos os dias".

"Também esperamos incentivar os espectadores a doar para nossa organização para que possamos continuar a oferecer os serviços de apoio gratuitos àqueles vivendo com Parkinson e seus entes queridos. Há alguns projetos de pesquisa interessantes, mas não há uma cura ainda para precisarmos continuar a apoiar aquelas pessoas vivendo com a doença agora", completa ela.

Mais de 10 milhões de pessoas no mundo sofrem com mal de Parkinson.