Obesidade infantil aumenta durante período de férias

14:30 · 28.01.2017

Um novo estudo publicado no periódico científico "Obesity Journal" revelou que as crianças têm maior risco de ganhar quantidades insalubres de peso durante as férias do que no decorrer do período letivo. Foram estudadas mais de 18000 crianças com cerca de dois anos em creches e foi descoberto que a obesidade aumentou apenas durante as duas férias de verão e não durante o ano escolar. Os resultados do estudo foram apresentados durante o simpósio Obesity Week, conferência anual da Sociedade de Obesidade.

Os resultados do estudo levantam questões para pais e gestores de políticas públicas sobre como ajudar as crianças a adotar comportamentos saudáveis durante as férias para impedir o ganho de peso. Segundo o pediatra e homeopata Moises Chencinski, o levantamento também sugere que não se pode reverter a epidemia de obesidade se a atenção for concentrada apenas no que as crianças estão fazendo e comendo enquanto estão na escola.

Percentual de aumento

Entre o início do jardim de infância e o final da 2ª série, a obesidade aumentou de 8,9% para 11,5% entre as crianças, e o excesso de peso (sobrepeso) aumentou de 23,3% para 28,7%. Nenhum aumento de peso ocorreu durante o ano escolar; tudo isso aconteceu durante as férias.

"Os pais podem tomar algumas medidas simples para ajudar os filhos a aderirem a um horário de sono adequado, durante todo o ano, e podem reduzir o tempo de tela", destaca o médico.

No entanto, os pais não podem resolver o problema sozinhos.Os autores do estudo sugerem que, para reduzir o aumento da obesidade infantil e do sobrepeso, os programas escolares devem tentar moldar os comportamentos extra-escolares, bem como melhorar a qualidade das refeições escolares e da prática de atividade física durante o ano letivo.