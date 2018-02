Nutricionista orienta dicas de lanches saudáveis para crianças

13:00 · 26.02.2018

Variar o consumo de alimentos também é uma estratégia importante para obter todos os nutrientes necessários ( Foto: Divulgação )

A alimentação correta, durante o período escolar, é sempre um motivo de dúvidas e preocupações, já que as crianças nem sempre sabem o que comer. E, na maioria das vezes, optam pelas deliciosas guloseimas. Além de ser um desafio para os pais unir praticidade com qualidade tem, ainda, a dificuldade da criança aceitar o que foi colocado na lancheira. Muitas vezes o que os pequenos preferem não é o mais saudável.

É importante adotar uma alimentação variada, balanceada e colorida, que garanta o fornecimento de energia com todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças, tornando o lanche escolar mais atraente e saboroso.

Para a gerente de Nutrição do HCor (Hospital do Coração), Rosana Perim, o lanche escolar é uma refeição intermediária, que serve para dar energia à criança entre as refeições principais. O ideal é que ele contenha uma porção de carboidratos, para fornecer energia, uma porção de lácteos, que tem proteínas, uma porção de frutas ou legumes, responsáveis pelas vitaminas, fibras e minerais e uma bebida para hidratação.

Refrigerantes, salgadinho fritos e de pacote desequilibram a balança e fornecem as chamadas calorias vazias, ou seja, não contêm os nutrientes essenciais necessários para a criança. "É importante evitar o consumo de sanduíche com frios e embutidos, pois não são aliados da saúde. Isso porque esses alimentos são processados e apresentam conservantes, corantes e uma quantidade maior de sódio”, esclarece.

Opções industrializadas

Nem todos os pais têm o tempo necessário para assar um bolinho integral ou preparar um suco natural para o lanche do seu filho. Atualmente os supermercados oferecem opções razoavelmente saudáveis, mas é preciso cautela na escolha.

“No caso dos biscoitos, procure aqueles com menor quantidade de gordura e de açúcar. Bolinhos com recheio e cobertura devem ser evitados, pois geralmente contêm gordura trans. Vale observar, também, na tabela nutricional do alimento, o índice de gordura vegetal hidrogenada. Escolha os sucos de caixinha sem adição de açúcar e lembre-se que algumas bebidas achocolatadas não são leite: é uma composição feita com soro de leite. Vale levar aqueles com menos sódio e menos açúcar e garantir que a criança beba leite de vaca em algum outro momento do dia”, aconselha Perim.

Variar o consumo de alimentos também é uma estratégia importante para obter todos os nutrientes necessários e para tornar as refeições mais divertidas e gostosas. Além disso, os alimentos que compõem a refeição da criança devem atender às necessidades nutricionais diárias por meio de porções adequadas.