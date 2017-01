Nutricionista dá 10 dicas para ajudar os pais na hora de elaborar a lancheira das crianças

Nessa época do ano, as mães voltam a se preocupar com a lancheira dos filhos. Variar o cardápio pode não parecer uma tarefa fácil, mas é fundamental para garantir uma alimentação equilibrada. “O ideal é acrescentar na lancheira um alimento de cada grupo, como proteína, fruta e carboidrato, para garantir uma alimentação saudável e, consequentemente, o crescimento e o desenvolvimento da criança. Além disso, o ideal é evitar as opções industrializadas, com alto teor de açúcar, prejudiciais à saúde”, afirma a nutricionista Patrícia Ruffo, Gerente Científico da Divisão Nutricional da Abbott.

De acordo com relatório da Organização Mundial da Saúde, pelo menos 41 milhões de crianças com menos de cinco anos são obesas ou estão acima do peso no mundo. No Brasil, mais de um terço das crianças entre 5 e 9 anos está acima do peso. Segundo a última Pesquisa Nacional de Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o consumo de produtos com alto teor de açúcar e gordura começa cedo no Brasil. O estudo revela que 60,8% das crianças com menos de dois anos de idade comem biscoitos, bolachas e bolos e que 32,3% tomam refrigerantes ou suco artificial3. “Uma alimentação inadequada pode não somente levar ao desenvolvimento de doenças crônicas, como a obesidade, mas também dificultar o processo de aprendizado”, alerta Patrícia.