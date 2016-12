Novo medicamento contra a obesidade é aprovado pela Anvisa

14:26 · 22.12.2016 / atualizado às 14:37

O medicamento Belviq (cloridrato de lorcasserina hemihidratado), indicado para pacientes com Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou superior a 30 ou para pessoas com sobrepeso (IMC igual ou maior que 27) que possuem comorbidades relacionadas ao peso, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Este é o segundo fármaco com essa finalidade aprovado pela Agência. As informações são da Veja.

Segundo a Anvisa, o tratamento deve ser associado a uma dieta de restrição calórica e ao aumento de atividade física. A terapêutica com o Belviq aparenta mostrar menos efeitos colaterais, mas leva os usuários a apresentar sintomas como dor de cabeça, boca seca e constipação intestinal.

Produzido pela farmacêutica suíça Arena Pharmaceuticals, o medicamento já foi aprovado nos Estados Unidos. A lorcasserina, presente nele, ativa um receptor específico de serotonina, que fica no hipotálamo (principal centro de controle de balanço energético).

Manejo da obesidade

O endocrinologista Flávio Cadegiani observa que muitos tratamentos contra a obesidade fracassam porque os pacientes fazem escolhas racionais, quando na verdade há toda uma questão química envolvida. “A comida está mais próxima das drogas ilícitas do que nós imaginamos. As pessoas não possuem essa visão e não tratam com esse olhar”, esclarece.

Segundo o médico, a obesidade é uma doença crônica, inflamatória e grave, o que a torna difícil de ser tratada. Cadegiani acredita que a falta de habilidade no manejo do tratamento da obesidade com fármacos e a falta de esclarecimentos acerca dos benefícios dos remédios quando bem usados podem ser as razões para o aumento das cirurgias bariátricas.

“Medicamentos contra a obesidade têm sido inseridos no tratamento, porém muitas vezes dissociados de outras terapias, como atividade física e prescrição de dieta por nutricionista. Ou seja, a farmacoterapia tem sido normalmente aplicada sem uma contrapartida não farmacológica”, conclui.