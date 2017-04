'Mutirão' do carinho: técnica usada para tratar bebês nascidos com dependência química nos EUA

08:26 · 26.01.2017 / atualizado às 10:39

Os bebês são acariciados e ninados por voluntários que os ajudam a enfrentar a desintoxicação da droga ( Foto: Fabiane de Paula )

Bebês nascidos viciados em analgésicos ou heroína nos Estados Unidos estão sendo acalmados por voluntários cuja única tarefa é acariciá-los em suas primeiras semanas de vida. O programa adotado por hospitais e instituições de acolhimento americanos foi estudado por pesquisadores que confirmaram os resultados positivos. Equipes médicas descobriram que recrutar voluntários para segurar e aconchegar os bebês - cantando ou sussurrando para eles - têm causado menor tempo de internações em unidades neonatais.

Muitos bebês passam semanas ou meses no hospital à medida que são gradualmente desacostumados das drogas às quais foram expostos no ventre de suas mães. Às vezes eles não estão com seus pais, ou suas mães passam muitas horas por dia em programas da reabilitação. Houve uma grande procura por pessoas interessadas em oferecer conforto físico para as crianças enquanto elas passam por seu processo de desintoxicação, de acordo com as informações da BBC Brasil.

"Esses bebês precisam sentir amor, toque humano e uma voz suave para confortá-los quando estão com dor", diz Maryann Malloy, gerente de enfermagem da unidade neonatal de cuidados intensivos no Einstein Medical Center, na Filadélfia. "É uma sensação de impotência quando esses bebês ficam inconsoláveis. Nossos voluntários ajudam para que eles não cheguem a esse ponto. Eles os pegam antes do primeiro gemido."

Os bebês do programa sofrem de Síndrome de Abstinência Neonatal, como resultado do uso de analgésicos prescritos ou de drogas como heroína e metadona durante a gestação. Os sintomas sãos choro excessivo, febre, irritabilidade, respiração rápida, convulsões, problemas de sono, tremores, vômitos e transpiração.

Recrutando 'ninadores'

Recrutar "ninadores" para ajudar a cuidar de crianças vulneráveis é agora uma prática generalizada nos EUA. Ela é usada por algumas instituições desde os anos 1980 para atender prematuros e nascidos de mães viciadas em crack. De acordo com o Instituto Nacional de Abuso de Drogas, a cada 25 minutos um bebê nasce com a Síndrome de Abstinência Neonatal nos EUA.

O hospital da Universidade Thomas Jefferson, na Filadélfia, tem um curso de quatro horas de treinamento para os cuidadores de bebês. Uma vez avaliados e treinados, os voluntários fazem turnos supervisionados de três horas. O Boston Medical Center também tem um programa chamado CALM (Acolhimento Ajuda na Redução do Estresse Materno e Infantil, na sigla em inglês). Houve tanta procura pelo programa do Thomas Jefferson que a agenda está fechada para novos voluntários até o meio deste ano.