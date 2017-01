Mulheres sofrem alteração genética durante a TPM, diz pesquisa

A causa dos sintomas extremos da TDPM (transtorno disfórico pré-menstrual), considerada a forma mais intensa da TPM (tensão pré-menstrual), não era clara para os cientistas. A aposta era que havia uma resposta desregulada do corpo aos hormônicos sexuais. No entanto, uma pesquisa de cientistas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos revelou que existem genes que estão por trás das severas alterações de humor por que passam algumas mulheres antes da menstruação.

A pesquisa revela ainda que as mulheres que mais sofrem com a TPM não têm o poder de controlar essas mudanças de humor que agem quase como uma arma biológica dentro delas mesmas. A análise revelou que, apesar de os hormônios estrogênios e progesterona estarem em níveis normais no grupo de mulheres que sofria muito com a tensão pré-menstrual, a maneira como o corpo delas reagiu a essas substâncias foi totalmente diferente das reações do outro grupo.

O achado representa, conforme a sociedade científica, num grande momento para a saúde da mulher porque pode abrir portas para novas formas de tratamento."Aprender mais sobre o papel deste complexo genético mantém a esperança de melhorar o tratamento de tais distúrbios do humor", explicou Peter Schmidt, um dos autores da pesquisa. O próximo passo do estudo será realizar análises em neurônios. Para isso, os pesquisadores utilizarão técnica que permite gerar células cerebrais a partir de células tronco.