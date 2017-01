Morar perto de vias movimentadas e demência possuem relação

11:04 · 05.01.2017

Segundo estudo, pessoas que moram perto de vias movimentadas têm maior índice de demência ( Foto: Érika Fonseca )

Uma pesquisa publicada na revista científica "Lancet", que avaliou cerca de 2 milhões de pessoas no Canadá ao longo de 11 anos, concluiu que a poluição e o ruído podem contribuir para a degeneração cerebral. Com relação ao estudo, especialistas independentes afirmam que os resultados são plausíveis, mas necessitam de mais testes. As informações são do G1.

Cerca de 50 milhões de pessoas no mundo possuem demência. Apesar do elevado índice, as causas desse problema que afeta a memória e a capacidade mental do paciente ainda não são bem compreendidas.

Vias movimentadas

Uma outra pesquisa, desta vez feita na Província de Ontario entre 2001 e 2012. Durante o levantamento, foi detectado que 7% a 11% dos casos de demência em quem morava a 50 metros de vias movimentadas se desenvolveram por conta da proximidade com o trânsito.

Os pesquisadores acreditam que o barulho, partículas ultrafinas, óxido de nitrogênio e partículas geradas pelo desgaste de pneus poderiam provocar a doença.