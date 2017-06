Mesmo o nível moderado de álcool já eleva risco

11:39 · 08.06.2017

Um maior consumo de álcool (30 unidades por semana) terminou associado a uma menor integridade no funcionamento cognitivo eficiente ( Foto: Divulgação )

O consumo de álcool, mesmo em níveis moderados, é associado a um aumento do risco de danos cerebrais e de deterioração cognitiva. É o que afirma um estudo publicado na última terça-feira (6) na revista médica "The British Medical Journal".

Os autores (das universidade de Oxford e College London) afirmaram que o estudo é observacional, ou seja, mesmo que o que foi notado tenha "importantes implicações potenciais", não se pode tirar conclusões definitivas sobre causa e efeito.

O grupo acrescentou também que o trabalho respalda a recente redução da orientação do álcool no Reino Unido e questiona os limites atuais recomendados nos Estados Unidos.

Estudo

Os estudiosos examinaram se uma ingestão mediana de bebidas alcoólicas tem consequências positivas, negativas ou irrelevantes na estrutura e na função do cérebro.

Foram analisados exames de função cerebral (realizados em invervalos regulares) de 550 homens e mulheres saudáveis, bem como os dados sobre a ingestão semanal de álcool dos mesmos durante 30 anos (de 1985 a 2015).

Fatores que poderiam ter influenciado nos resultados, como idade, sexo, classe social, tabagismo e antecedentes médicos foram levados em consideração. Os participantes fizeram exames de ressonância magnética no cérebro nos três últimos anos do estudo.

Resultados

A pesquisa mostrou que um maior consumo de álcool durante o periodo de estudo de 30 anos foi associado com um maior risco de atrofia do hipocampo - uma forma de dano cerebral que afeta a memória e a navegação espacial.

Embora os que consumiam mais de 30 unidades por semana tenham terminado no grupo de maior risco, aqueles que bebiam entre 14 e 21 unidades semanais tinham três vezes mais probabilidades de ter a atrofia do que os que não consumiam nada.

Um maior consumo também terminou associado a uma menor integridade no funcionamento cognitivo eficiente, bem como a uma queda mais rápida da fluidez da linguagem.

Uma unidade de álcool equivale a 10 mililitros, no estudo. No consumo moderado, as 14 unidades correspondem a quatro 'pints' (cada um com pouco mais de meio litro) de cerveja forte ou 175 ml (cinco taças) de vinho.