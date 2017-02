Médico nordestino desenvolve aparelho óptico que visa melhorar a visão de pessoas com glaucoma

10:33 · 06.02.2017 / atualizado às 10:34

O aparelho consiste em uma combinação de lentes, positivas e negativas que, somadas, abrem o campo de visão tubular do paciente ( Foto: Diogo Almeida/G1/Reprodução )

O médico de João Pessoa Osvaldo Travassos desenvolveu um aparelho óptico que visa melhorar o campo de visão de pessoas que perderam a visão periférica por conta de doenças como glaucoma e retinose pigmentar.

De acordo com o oftalmologista, em entrevista ao G1, o objeto não recupera o campo de visão perdido, mas aumenta a quantidade de elementos visuais que a retina pode registrar.

A pesquisa começou em 2013, mas o médico só apresentou o protótipo do invento em outubro de 2016, durante um congresso de medicina em Belo Horizonte, quando se convenceu dos resultados dos testes feitos com alguns pacientes.

O profissional Osvaldo Travassos já experimenta o objeto com 20 pessoas. "O aparelho consiste em uma combinação de lentes, positivas e negativas que, somadas, abrem o campo de visão tubular do paciente. Visualmente, o protótipo se parece como se fossem dois óculos colados um ao outro. Esse instrumento pega o pouco que a pessoa vê e acrescenta mais elementos da visão periférica dentro desta visão tubular", disse ele.

Para saber quais lentes utilizar na confecção do invento, o médico realiza exames convencionais e cálculos com base no grau de visão tubular que o paciente tem.

Por enquanto, o objeto só é feito mediante solicitação do oftalmologista e está em processo de patenteamento.

"Vários setores da indústria também podem se beneficiar deste protótipo para ajudar na confecção. Desde o setor de design até o da fabricação em si. Ainda há muito a ser melhorado e, quem sabe, em breve uma versão final e comercializável do instrumento possa existir para facilitar a vida destas pessoas", explicou ainda Osvaldo.