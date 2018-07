Mães saudáveis diminuem em 75% o risco de obesidade nos filhos, afirma estudo

15:00 · 16.07.2018

Estudo examinou a associação entre um estilo de vida saudável materno geral e o risco de desenvolver obesidade nos filhos ( Foto: Divulgação )

A figura materna é um grande referencial na qualidade de vida dos filhos. Um novo estudo da Universidade de Harvard concluiu que filhos de mães com hábitos saudáveis diminuem em 75% o risco de obesidade nos filhos.

O estudo examinou a associação entre um estilo de vida saudável materno geral, caracterizado por um índice de massa corporal saudável, dieta de alta qualidade, exercício regular, não fumar, ingestão leve a moderada de álcool, e o risco de desenvolver obesidade nos filhos.

Para realizar a pesquisa, os cientistas analisaram dados de dois grandes estudos que acompanharam, ao longo de 5 anos, cerca de 17 mil mulheres e seus mais de 24 mil filhos - crianças e adolescentes com idade entre 9 e 18 anos. De acordo com o estudo, 1.282 crianças - 5,3% do total - desenvolveram obesidade durante o acompanhamento.

“Embora fatores genéticos tenham um papel importante na obesidade, já se sabia que o rápido crescimento da epidemia de obesidade detectado nos últimos anos é provavelmente causado por mudanças no estilo de vida e na dieta. O novo estudo reforça essa hipótese e indica que a obesidade infantil pode ser combatida com estratégias focadas nos pais”, afirma a angiologista Dra. Aline Lamaita, atuante em Medicina do Estilo de Vida.

A angiologista explica que a obesidade infantil está associada a um aumento do risco de múltiplos distúrbios metabólicos, incluindo diabetes e doenças cardiovasculares, além de má circulação do sangue, trombose e morte prematura, na vida adulta. “A identificação de fatores de risco modificáveis para a prevenção da obesidade infantil tornou-se uma prioridade de saúde pública”, afirma.

Os fatores do estilo de vida que contribuem para a obesidade infantil incluem a falta de atividade física, o sedentarismo e a ingestão de uma dieta hipercalórica entre as crianças. “Esse estudo mostra que as escolhas de estilo de vida das crianças são amplamente influenciadas por suas mães”, diz. “Outro dado importante do estudo é que, quando as mães e os filhos aderem a um estilo de vida saudável, o risco de desenvolver obesidade cai ainda mais”, afirma a médica.

Fibras na dieta

O bom funcionamento do intestino é um aliado na medida em que o aumento da pressão sobre as veias do abdômen, por conta da prisão de ventre e inchaço, pode comprometer a circulação das veias das pernas. "Acrescente ao cardápio frutas como mamão, legumes, verduras e sementes. Se não funcionar, os pré e probióticos podem ajudar, desde que bem orientados por médicos ou nutricionistas", orienta.

Controle o peso

Comer o essencial, controlar a quantidade de açúcar, sódio e gordura são ações que devem fazer parte da vida de qualquer pessoa para minimizar problemas circulatórios. Pessoas obesas têm maior disposição de desenvolver varizes por causa da quantidade de volume sanguíneo e gordura dentro das veias que se eleva.

"Além das varizes, outra complicação que pode surgir entre obesos é a trombose em decorrência do mau bombeamento do sangue para o corpo inteiro, gerando doenças ligadas ao sistema vascular”, afirma a médica. A obesidade e o sobrepeso aumentam a pressão exercida sobre os vasos e também favorece inflamações.