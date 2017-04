Mãe mostra rotina com quádruplas e faz sucesso no YouTube

11:53 · 24.01.2017 / atualizado às 11:55

Um casal americano, de Utah, Ashley e Tyson Gardner, tentaram ter filhos por oito anos até que decidiram tentar um tratamento de inseminação artifical. A mulher acabou grávida de dois pares de gêmeas idênticas e compartilha a rotina com as quatros filhas no YouTube.

Um vídeo, em especial, intitulado "Resumindo a maternidade em 34 segundos", viralizou na internet. Em duas semanas, já são mais de 2 milhões de visualizações.

"Os médicos disseram que nós só tínhamos 40% de chance de ter um único bebê, então ter quatro de uma vez só foi uma bênção e um grande milagre", contou Ashley, sobre a gravidez.

O casal, que também é popular no Facebook como "Gardner Quad Squad", recebeu uma grande quantidade de doações de fraldas e roupas para ajudá-los no desafio.

Realidade brasileira

No Brasil, a engenheira Julyana Mendes também mostra em suas redes sociais como é ser mãe. Só que no caso dela são sete filhos. Ela tem mais de 198 mil seguidores e agora também investe em um canal no Youtube.

Nos vídeos, ela fala da sua rotina como mãe em tempo integral e troca experiências com outras mães.