Investigação médica é fundamental no pré-operatório

10:23 · 05.01.2017

Antes do procedimento cirúrgico, é fundamental atentar para exames pré-operatórios, que são capazes de avaliar a condição física geral do paciente. Tais exames se dão a partir da análise da história médica completa, doenças, cirurgias anteriores e presença o não de alguma complicação; da existência de algum tipo de alergia e tipo de reação às anestesias anteriores; de medicações de uso regular, vitaminas, suplementos de ervas, álcool, tabagismo e outras drogas e até mesmo do consumo de anticoncepcionais orais.

Segundo o Dr. Ruben Penteado, diretor do Centro de Medicina Integrada e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, exames de urina, sangue, eletrocardiograma, radiografia de tórax e avaliação clínica são os exames obrigatórios no pré-operatório, de acordo com a cirurgia a ser feita. "A rinoplastia, por exemplo, exige ressonância magnética para saber se há desvio do septo nasal. Os testes devem ser realizados, no máximo, três meses antes da operação".

Lipoaspiração e medo de anestesia

Ruben Penteado explica que aparelhos com ultrassom atacam as células de gordura, fazendo com que elas vibrem até explodir. Tudo sem necessidade de anestesia ou corte. Mas não há como comparar o equipamento à cirurgia. Os aparelhos são indicados apenas para pequenas quantidades de gordura localizada, como pneuzinho ou “pochete”.

Ainda sobre a Lipo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recomenda que não se retire mais do que 7% do peso total da paciente. Se você pesa, por exemplo, 60 quilos, não deve retirar mais do que 4,2 litros de gordura em uma mesma cirurgia. O pós-operatório é importantíssimo e exige repouso nos cinco primeiros dias; uso de cinta compressiva durante as três semanas seguintes; sessões de drenagem linfática para reduzir o edema; e retorno ao consultório médico para curativo.

Mamas: melhor prótese

"Primeiro, são analisados os critérios técnicos, como largura e altura das mamas, grau de flacidez da pele e quantidade de gordura e de glândula mamária. Esses números são lançados em uma tabela específica que identifica de três a quatro modelos de próteses compatíveis com a anatomia da paciente", afirma.

A partir daí ela decide se quer algo mais projetado ou discreto, um colo mais cheio ou vazio e qual tamanho de sutiã gostaria de usar. Por último, é feita a prova dos moldes em consultório e marcado o procedimento.

Dieta antes da operação

O médico explica que, na véspera do procedimento, é importante consumir apenas alimentos leves. Na véspera, consuma apenas alimentos leves. "É imprescindível fazer jejum de oito horas e não ingerir líquidos seis horas antes da cirurgia. Com o estômago vazio, evitam-se fatores de risco, como vômito e refluxo, que podem ser aspirados para o pulmão durante a cirurgia, causando sérios problemas ao organismo", comenta.