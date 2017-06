Intervenção assistida por animais: conheça os benefícios dessa terapia

12:39 · 20.12.2016

Não é só a raça que conta e vários fatores da personalidade do animal são analisados ( Foto: pixabay )

Os pets, tidos como símbolos de amor e amizade, têm recebido funções muito além da companhia: eles têm participado da chamada Intervenção Assistida por Animais (IAA), que leva os bichinhos para o centro de transformação nos tratamentos de pacientes com doenças graves, comportamentais ou transtornos em geral.

Comum em casos como autismo, tratamentos com idosos e crianças, transtornos alimentares e cognitivos comportamentais (dependências químicas, hiperatividade, entre outros), esse tipo de terapia proporciona que as pessoas tenham um contato mais próximo e consigam criar vínculos. Com isso, consegue-se melhorias no estado físico e mental, aumentando a socialização com outras pessoas, a adesão ao tratamento e até aliviando o sofrimento de sua condição.

Melhor resposta ao tratamento

No Brasil, a prática vem crescendo e diversas Organizações Não Governamentais (ONGs) têm aplicado esses programas em hospitais pediátricos, clínicas de repouso e clínicas para dependentes químicos para que desenvolvam sentimentos de afeto e carinho, diminuam o estresse e assim respondam melhor ao tratamento.

Segundo Leonardo Ogata, parceiro da Comissão de Animais de Companhia (COMAC), este trabalho é constantemente realizado com cães que possuem treinamentos específicos, adestramento compatível, vacinas em dia e com personalidade própria para lidar com todos os tipos de pessoa, desde crianças a idosos. Para participar destes projetos, os animais são submetidos a avaliações de estresse e comportamento, a fim de que interajam e convivam pacificamente com outros indivíduos.

Não é só raça que conta

Ogata exploca que não é só a raça que conta, mas vários fatores da personalidade do animal são analisados e temos muitos animais sem raça definida que são aprovados no processo. Apesar disso, Existem algumas raças que possuem um perfil mais próximo ao que se busca em uma terapia, como: Golden Retriever, Labrador, Bernese Mountain Dog, e também os Sem Raça Definida (SRDs).

A prática beneficia não somente os humanos, mas também os animais que estão sempre em contato com outras pessoas, mantendo-se ativos e sociáveis com outros pets e humanos. “Esses são momentos muito especiais para os cães. Mas é necessário que se tenha uma avaliação completa do seu perfil para que saibamos se realmente será positivo para ele”, completa Ogata.