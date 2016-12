Ingestão elevada de presunto e salsicha agrava os sintomas da asma

10:37 · 26.12.2016 / atualizado às 10:51

O consumo de carne processada não deve passar de 70 gramas/dia ( Foto: pixabay )

O consumo de mais de quatro porções semanais de carne processada, segundo estudo francês realizado com cerca de mil pessoas, pode agravar os sintomas da asma. Apesar dos indícios, os estudiosos afirmam que mais pesquisas precisam ser realizadas para comprovar ou não o vínculo desses alimentos com uma piora nas condições das vias respiratórias. As informações são do G1.

Já associado à incidência de câncer, o consumo de carne processada, segundo recomendação de especialistas, não deve passar de 70 gramas/dia, o que é equivalente a uma salsicha mais uma fatia de bacon por dia.

Ingestão exagerada

Os estudiosos registraram piora nos pacientes que afirmaram ingerir mais de quatro porções por semana deste tipo de alimento. Essa quantidade pode ser equivalente a oito fatias de presunto ou quatro salsichas. A hipótese dos pesquisadores é de que o nitrito, um conservante usado em carnes como salsichas, salames e presuntos possa ser o responsável por essa piora no quadro.

Apesar dos resultados é mais importante atentar para o consumo de uma dieta variada e a prática de exercícios (manutenção de hábitos saudáveis) do que se preocupar apenas com um tipo de comida.