Infecção urinária infantil necessita de diagnóstico precoce

11:05 · 13.01.2017

Invecção bacteriana mais prevalente em lactentes, a infecção do trato urinário (ITU), quando diagnosticada precocemente, previne a formação e a progressão de cicatriz renal, que pode ter como consequência, numa fase mais tardia, a hipertensão e/ou insuficiência renal crônica. Com relação à ITU, o Departamento Científico de Nefrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um documento abordando a patologia, alertando para a importância do diagnóstico e do tratamento precoces e adequados.

Sintomas variam com a idade

Segundo o Dr. Moises Chencinski, pediatra e homeopata, os sintomas da ITU podem variar de acordo com a idade, sendo que em crianças menores eles são mais inespecíficos. "A febre é o sintoma mais frequente no lactente, mas irritabilidade, recusa alimentar, icterícia, distensão abdominal e baixo ganho de peso devem ser levados em conta", afirma o médico, que é membro do Departamento de Pediatria Ambulatorial e Cuidados Primários da Sociedade de Pediatria de São Paulo.

Somente após os dois anos de idade é que costumam ser mais frequentes os sintomas mais relacionados ao trato urinário inferior como disúria (dor ao urinar), polaciúria (urinar muitas vezes em pequena quantidade), enurese (em crianças que já apresentavam controle esfincteriano prévio) e tenesmo (espasmo e dor na hora de urinar que atrapalha).

Diagnóstico

"O diagnóstico é feito através de exames de urina, mas o exame de urina simples não substitui a urocultura, apesar de apresentar alterações que permitem iniciar precocemente o tratamento, já que resultados da cultura podem demorar entre 24 e 72 horas para serem obtidos", explica Chencinski.

A coleta inicial costuma ser feita através de saco coletor, mas vários estudos mostram resultados falsos positivos em até 80% dos casos e, portanto, só devem ser valorizados quando a cultura resultar negativa (ou seja, não for infecção urinária).

A coleta de urina por sonda vesical é a opção mais segura e simples, e a presença de crescimento bacteriano caracteriza a presença de ITU. Já em crianças que apresentam controle da urina, o método de coleta recomendado é a urina de jato médio, após assepsia.