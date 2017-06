Iluminação especial estimula doação de sangue

09:00 · 11.06.2017

O Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, recebe uma força de peso neste ano. O Cristo Redentor será iluminado na cor vermelha, como parte da campanha Junho Vermelho, que busca incentivar a doação de sangue.

Dentre os principais tipos sanguíneos, o O+ e o O- são os com maior utilização em cirurgias e transfusões. Seus níveis despertam maior preocupaçãõ nos estoque dos hemocentros (em meses de inverno, por exemplo, a baixa é de 50%).

Em São Paulo, local em que a campanha vem iluminando importantes monumentos e edifícios desde 2014. Estão programadas para o Junho Vermelho, ações para alertar a população sobre a importância da causa.

Junho Vermelho

A campanha, criada pelas irmãs Debi Aronis e Diana Berezin, também fundadoras do Movimento "Eu Dou Sangue", busca elevar o número de doações. Atualmente, menos de 2% da população doa regularmente no País, índice abaixo do recomendado pela OMS, de 5%.

“Os brasileiros precisam fazer da doação de sangue um hábito em suas vidas”, ressalta Diana.

O Dia Mundial do Doador foi instituído pela OMS em 2004, em homenagem à data de nascimento de Karl Landsteiner, imunologista austríaco que descobriu o fator RH e várias diferenças entre os tipos sanguíneos.