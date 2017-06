Horário desregular no sono pode afetar a saúde

12:43 · 07.06.2017 / atualizado às 12:46

A interrupção da regularidade dos padrões de sono pode confundir o relógio biológico, ou seja, o ritmo circadiano, que regula nosso metabolismo ( Foto: Divulgação )

Pessoas que viajam para lugares com fusos diferentes costumam sofrer com o jet lag, sensação que faz o corpo se confundir a respeito dos horários de dormir, se alimentar, etc. Porém, essa confusão pode acontecer sem precisar ir a longe - é o jat lag social.

Esse fenômeno caracteriza-se pela grande diferença entre a hora de dormir no fim de semana e a dos dias de trabalho regular. Especialistas acreditam que despadronizar os hábitos de sono pode confundir o relógio biológico e desregular o organismo.

Comparação

O jet lag social costuma ser a comparação com o ponto médio do sono durante os dias de trabalho e os dias livres. Por exemplo, se uma pessoa dorme durante a semana das 23 às 7h da manhã, o ponto médio é às 3h. No fim de semana, de 1h às 11h, o ponto médio seria às 6h (jet lag de 3h).

Risco à saúde

Uma pesquisa publicada em 2015 no International Journal of Obesity revelou uma correlação entre o jet lag social, a obesidade e o diabetes tipo 2. Foram avaliados cerca de 800 trabalhadores que apresentam grandes diferenças nos pontos médios dos sonos.

Segundo a pesquisa, o resultado aponta que "viver contra o relógio interno pode contribuir para disfunções metabólicas". O jet lag por si só não provoca a obesidade, mas a diferença de, no mínimo, duas horas nos padrões de sono já é suficiente para elevar esses riscos.

Outra pesquisa, publicada na última segunda-feira em um suplemento do periódico Sleep, revela que cada hora a mais de jet lag social eleva em 11% a probabilidade de doenças cardíacas. O problema também se associa a piora no humor e aumento da sonolência e cansaço.

Os cientistas calcularam compararam os pontos médios da semana e do final de semana de 984 adultos com idades entre 22 e 60 anos, e se surpreenderam com os efeitos, independentes das horas de sono ou sintomas de insônia.

"Esses resultados indicam que dormir regularmente, além da duração do sono em si, tem um papel importante na saúde", disse Sierra B. Forbush, autor do estudo e assistente do Programa de Pesquisa de Sono e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos.

Vários estudos científicos e instituições de saúde recomendam que os adultos durmam pelo menos sete horas por dia. O serviço britânico de saúde pública (NHS), por sua vez, é certo que manter horários regulares de sono durante a semana e no fim ajuda a prevenir problemas.