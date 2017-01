Horário das refeições traz impactos ao coração

14:04 · 31.01.2017

Um estudo da Universidade Columbia (EUA), publicado recentemente na revista "Circulation", da Associação Americana do COração, revelou que manter um planejamento dos horários das refeições, além de ser importante para uma dieta saudável, também pode reduzir o risco de ataque cardíaco, derrame e demais doenças cardiovasculares. As informações são do O Globo.

Segundo Marie-Pierre St-Onge, professora de Medicina Nutricional de Columbia, o tempo de refeição impacta na saúde por conta da influência que exerce no "relógio interno do corpo". A partir da observação em animais, os estudiosos perceberam que, quando se oferecia a eles comida na hora em que estão dorminfo, seus "relógios internos" são redefinidos de maneira que pode alterar o metabolismo. Isso resultou em maior ganho de peso, resistência à insulina e inflamação.

Coração x dieta

De acordo com estudos, uma menor pressão arterial pode ser provocada pelo consumo regular de café da manhã. Quem ignora a refeição tende a ter mais chances de desenvolver obesidade e diabetes. Apesar desses indícios, os pesquisadores do estudo americado afirmam que ainda é preciso mais testes para saber se o estabelecimento de um horário para comer é um fator importante para se prevenir as doenças do coração.

A professora Marie-Pierre enfatiza ainda a importância de atentar para uma dieta saudável e consciente, com prioridade para legumes, grãos integrais, frutas, alimentos com baixo teor de gordura, produtos lácteos, aves e peixes. É importante ainda reduzir a ingestão de sal e itens açucarados e carne vermelha.