Guaraná tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes

11:04 · 10.01.2017

Famoso por ser um estimulante muito efetivo, o guaraná possui benefícios que vão muito além dessa propriedade. Estudos da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade de São Paulo demonstraram que existem efeitos antioxidantes (limpeza do organismo) e inti-inflamatórios com o consumo do fruto.

Fonte de catequinas

Segundo a pesquisadora Lina Yonekura, coordenadora da pesquisa feita na USP, o guaraná é uma importante fonte de catequinas, substância antioxidante. "Os estudos ainda mostram que os componentes encontrados no guaraná se assemelham às vitaminas C e E, por isso reduzem o estresse do organismo, que causa doenças neurodegenerativas e cardiovasculares, diabetes e câncer, inflamações e envelhecimento precoce, entre outras condições prejudiciais à saúde e ao bem-estar", acrescenta.

Ação anti-inflamatória

As novas aplicações terapêuticas do guaraná foram estudadas por pesquisadores da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Sob a coordenação da professora Rachel Castilho, foi descoberto que o extrato da semente do guaraná possui propriedades que podem inibir uma citocina inflamatória chamada TNF-alfa. "Esta é uma das principais moléculas envolvidas no processo inflamatório agudo e crônico, e responsável pelo desenvolvimento de diversas enfermidades", diz ClarissaFujiwara, mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP).

Perspectivas

Com isto, o fruto abre perspectivas para futuras pesquisas já que poderia ser utilizado para a produção de medicamentos para doenças inflamatórias como artrite reumatoide, colite ulcerativa, psoríase, entre outras.