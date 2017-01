Grãos inteiros são importantes para nutrição balanceada

15:00 · 10.01.2017 / atualizado às 17:04

Sabe-se que incluir frutas e verduras nas refeições é uma boa pedida para fornecer ao organismo uma alimentação saudável, já que esses itens são ricos em grande quantidade de nutrientes. No entanto, para complementar a dieta, consumir grãos inteiros é uma excelente opção para incrementar uma boa nutrição, já que possuem boa oferta de vitaminas e fibras.

Agora, cuidado! Esses grãos inteiros devem possuir as três partes que os compõem, sendo elas o salvado, a endosperma e o gérmen.

Para consumi-los não é necessário ingeri-los no estado natural: é possível moê-los, parti-los e triturá-los, dando possibilidades para compor farinhas e receitas de biscoitos, bolos e outros alimentos.



Os 5 principais grãos para a dieta

Conheça a seguir uma lista com alguns dos principais grãos inteiros que devem ser adicionados à dieta. Lembre-se: ao comprar alimentos como pão ou massa confira se são elaborados com grãos inteiros, isso fará sua alimentação mais completa e nutritiva.

1. Trigo

O trigo inteiro ou integral é um dos alimentos de origem vegetal mais completos por sua alta quantidade de minerais como o potássio, fósforo, magnésio, ferro e zinco. Ajuda a diminuir o colesterol, reduz o risco de infartos, além de ajudar a manter os níveis de glicose adequados e a controlar o peso.

Entretanto, o trigo contém glúten, uma proteína que encontramos em muitos cereais como a cevada, o centeio e a aveia, responsável pela elasticidade da massa, que pode provocar em certas pessoas uma intolerância permanente conhecida como doença celíaca.

2. Arroz

O grão originário da Ásia é a base de diferentes pratos em todas as culturas do mundo, mas substituir o arroz branco por arroz integral favorece a uma dieta mais balanceada por aportar uma maior quantidade de minerais, vitaminas (como a vitamina E) e fibra.

3. Milho

O grão inteiro mais popular no mundo e base de uma ampla variedade de pratos é rico em antioxidantes, carotenoides e aporta 10 vezes mais quantidade de vitamina A que outros grãos.

4. Aveia

O cereal foi cultivado desde tempos ancestrais e oferece um tipo único de fibra conhecida como beta-glucano, essencial na redução do colesterol alto. A aveia também é rica em antioxidantes, contém aminoácidos que estimulam o fígado para depurar os compostos pesados do organismo e ajuda a regular o nível de açúcar no sangue.

5. Amaranto

O amaranto é originário de América Central e América do Sul, é um excelente alimento porque contém três vezes mais cálcio que outros grãos, além de ser rico em ferro, magnésio, fósforo e potássio. Confirmamos ainda que é o único grão com vitamina C e um dos alimentos de origem vegetal com maior valor proteico, já que contém lisina, um aminoácido difícil de encontrar em outros grãos.